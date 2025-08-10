Takács Péter: Az EESZT újra zavartalanul működik, az e-receptek kiváltásának nincs akadálya

Megosztás itt:

A hírről a Világgazdaság honlapján olvasható cikk.

Ahogy arról a Világgazdaság beszámolt, digitális receptfelírás és gyógyszerkiváltás felületkezelő oldal még pénteken állt le.

Az államtitkár közösségi oldalán szombaton többek között így írt: "Az Energiaügyi Minisztérium közleménye és a Belügyminisztérium intézkedései az EESZT-t is érintő informatikai hibáról: Az elektronikus közigazgatás hardver-eleme is meghibásodott pénteken kora délután. A szakemberek felvették a kapcsolatot a termékeket gyártó nemzetközi céggel is, és eszközhibát azonosítottak, amelynek elhárítását haladéktalanul megkezdték."

Augusztus 8-án a kora délutáni óráktól számos elektronikus közigazgatási szolgáltatás működésében fennakadások voltak, illetve le is álltak. A problémát több hardver-elem meghibásodása okozta, az eszközöket gyártó nemzetközi cég és a magyar szervek szakemberei haladéktalanul megkezdték a helyreállítási munkát.

Többek között a Központi Azonosítási Ügynök szolgáltatás, a Digitális Állampolgár mobilalkalmazás és a 1818 Kormányzati ügyfélvonal már augusztus 9-én elérhetővé vált. A felhőalapú receptfelírásért- és kiváltásért, valamint a betegdokumentumokért felelős EESZT szolgáltatásai pedig hajnaltól elérhetőek.

