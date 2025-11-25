Keresés

2025. 11. 25. Kedd
Tajvan is reagált az amerikai-kínai csúcsra

2025. november 25., kedd 06:18 | MTI
Tajvan Kína Hszi Csin-ping Donald Trump Cso Zsung-taj

Cso Zsung-taj erről azután beszélt kedden, hogy előző nap ilyen tartalmú igénnyel lépett fel a kínai elnök, amikor telefonon egyeztetett több témában Donald Trump amerikai elnökkel.

  • Tajvan is reagált az amerikai-kínai csúcsra

Hszi Csin-ping hétfőn úgy fogalmazott, hogy Tajvan "visszatérése Kínához" Peking világrenddel kapcsolatos víziójának kulcsfontosságú része. A tajvani miniszterelnök erre a kijelentésre reagálva kedden leszögezte, hogy Tajvan demokratikusan megválasztott kormánya határozottan elutasítja Kína álláspontját. Megfogalmazása szerint "a Kínai Köztársaság, azaz Tajvan, egy teljesen szuverén és független ország. Nemzetünk 23 millió lakosa számára az úgymond visszatérés nem opció, ez teljesen egyértelmű."

Forrás: MTI

Fotó: Shutterstock

Kapcsolódó tartalmak

