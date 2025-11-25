Tajvan is reagált az amerikai-kínai csúcsra

Megosztás itt:

Hszi Csin-ping hétfőn úgy fogalmazott, hogy Tajvan "visszatérése Kínához" Peking világrenddel kapcsolatos víziójának kulcsfontosságú része. A tajvani miniszterelnök erre a kijelentésre reagálva kedden leszögezte, hogy Tajvan demokratikusan megválasztott kormánya határozottan elutasítja Kína álláspontját. Megfogalmazása szerint "a Kínai Köztársaság, azaz Tajvan, egy teljesen szuverén és független ország. Nemzetünk 23 millió lakosa számára az úgymond visszatérés nem opció, ez teljesen egyértelmű."

Forrás: MTI

Fotó: Shutterstock