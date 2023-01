Tagadják a szilveszterkor bejelentett tűzszüneti egyezmény érvényességét a kormányellenes gerillák Kolumbiában

Megosztás itt:

"Az ELN által delegált képviselők nem vitattak meg semmilyen ajánlatot a tűzszüneti egyezményre vonatkozóan a Gustavo Petro vezette kormányzattal, így nem is létezhet semmilyen megállapodás" - olvasható az 1964-ben részben katolikus papok által alapított, ma körülbelül 2400 harcosból álló szervezet honlapján. A közlemény szerint a decemberi caracasi találkozó - amelyet követően az elnöki bejelentés napvilágot látott -, akárcsak a soron következő mexikói forduló a béketárgyalások menetrendjét hivatott tisztázni, nem többet. "Amennyiben sikerül megállapodni a napirendi pontokról, megkezdődhetnek a tárgyalások a szóban forgó kétoldalú tűzszüneti egyezményről, de úgy, hogy elfogadható megoldás szülessen mindkét fél számára"- tették hozzá.

A köztársasági elnök hivatala nem reagált a közleményre, ugyanakkor megerősítette, hogy az elnök találkozó összehívását kezdeményezte a belügyminisztérium, a védelmi minisztérium és a fegyveres szervezetekkel folytatott tárgyalásokkal foglalkozó államfői "békebiztos" bevonásával.

A kormányzat az elmúlt hétvégén közölte, hogy minden egyes fegyveres csoport számára külön rendeletet fog alkotni, és ebben konkrét feltételeket szab meg a tűzszünetről, amelynek felügyeletét az Egyesült Nemzetek Szervezetére bízzák.

A tavaly augusztus óta hivatalban lévő kolumbiai elnök egyik fő célkitűzése, hogy véget vessen országában annak a hat évtizedes belső konfliktusnak, amely több mint 450 ezer emberéletet követelt eddig. Gustavo Petro maga is gerilla volt korábban. A frissen megválasztott elnök és a kormányzata ellen küzdő fegyveres erők között decemberben kezdődtek a béketárgyalások. A caracasi találkozó után Gustavo Petro Twitter-bejegyzésében arról számolt be, hogy a kormány kétoldalú tűzszüneti megállapodásról egyezett meg az ELN mellett négy másik fegyveres csoporttal is.

MTI