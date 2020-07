Táblabíróság: A ki kell adni az úzvölgyi katonatemetőre vonatkozó iratokat

Életbe léptek a beutazási korlátozások, a különböző színnel jelölt országok járványügyi helyzetét az országos tiszti főorvos folyamatosan figyelemmel kíséri és ha kell, a besorolást felülvizsgálja - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. 5 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4263 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Nincs újabb elhunyt, az elhunytak száma változatlanul 595 fő, 3126-an pedig már meggyógyultak. Nem lehet politikai, ideológiai alapon kényszeríteni uniós tagállamokat a költségvetés és a helyreállítási csomag elfogadására - mondta Varga Judit igazságügyi miniszter a Kossuth rádióban. Az európai unióban a jogállamiság fogalma nem egy jogi kategória, hanem egy politikai fogalom, amit politikai vádként használnak - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter Magyarország élőben című műsorunkban. Gulyás Gergely hangsúlyozta: az EU vezető hatalmai, köztük Németország nyer a legtöbbet a közös piac előnyeiből, ezért kár úgy tenni, mintha a költségvetés kialakításakor ők tennének szívességet a felzárkózás előtt álló országok számára. Szimpatizánsi adatbázis építésére használhatják a nemzeti konzultációs kérdőíveket Hadházy Ákosék - állapította meg a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. Politikai háború zajlik a Lánchíd körül, miközben a felújítás még mindig nem kezdődött el - mondta Láng Zsolt, a Fidesz-KDNP fővárosi képviselőcsoportjának vezetője a Kossuth rádióban. Hatvanmilliárd forintnyi forráshoz jut Magyarország a járvány elleni védekezéshez - jelentette be Varga Mihály, miután aláírta az erről szóló megállapodást az Európa Tanács Fejlesztési Bankkal. Folytatódik a kormány adó- és adminisztrációcsökkentő politikája: az új törvény az adókönnyítések mellett a versenyképesség növelését, a gazdaság újraindítását és a visszaélések visszaszorítását is biztosítja - közölte a Pénzügyminisztérium. Minél több vállalat hajt végre beruházást, annál reálisabb az, hogy az ország gyorsan vissza tud térni a 2019-es növekedési pályára - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Az Airbnb-törvény elfogadása után normalizálódhatnak az elszabadult albérletárak, ezért a Fidelitas üdvözli a döntést - írta közleményében az ifjúsági szervezet. Idén ősszel 491 helyszínen kezdhetik meg munkájukat az iskolaőrök - közölte az EMMI. A koronavírus-járvány idején bebizonyosodott, hogy a Magyar Honvédség, a katonák nem csak a fegyverekhez értenek, nem csak háborús feladatokra, béketeremtésre alkalmasak - hangsúlyozta Benkő Tibor honvédelmi miniszter. A koronavírus-járvány májusban már éreztette hatását az építőiparban, az ágazat termelése 20,1 százalékkal esett vissza az előző év azonos időszakához képest - mondta Boros Anita államtitkár. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér júniusi utasforgalma 94 százalékkal esett vissza az előző év azonos hónapjához képest - mondta Valentinyi Katalin, a Budapest Airport kommunikációs vezetője a Kossuth rádióban. Jelentősen nőtt az Olaszországba érkező migránsok száma, akik elsősorban Líbiából, Tunéziából és Algériából jönnek - mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en. Stratégiai kérdés volt a Soros-hálózat számára, hogy sikerüljön megbuktatni a lengyel kormánypárt elnökjelöltjét - erről beszélt a Hír Tv-nek a Nézőpont Intézet igazgatója. Mráz Ágoston Sámuel elmondta: Lengyelország és Magyarország egyaránt elkötelezett híve a nemzeti szuverenitásnak, ez azonban ellentétes a Soros György által képviselt Európai Egyesült Államok víziójával. Az EU véglegesen jóváhagyta az európai polgári kezdeményezések határidejének meghosszabbítását. Világszerte 13 165 663 igazolt koronavírus-fertőzöttet jelentettek, a járvány halálos áldozatainak száma 574 615, és 7 301 691-en gyógyultak meg a Johns Hopkins egyetem összesítése szerint. A múlt heti meredek növekedés után Horvátországban és Szlovéniában stagnál az új fertőzöttek száma. Megerősítette a szájmaszk kötelező viseletét zárt helyen, valamint a távolságtartásra vonatkozó előírásokat Roberto Speranza olasz egészségügyi miniszter. Az észt kormány enyhíti a nyilvános tömegrendezvények megtartására vonatkozó korlátozásokat. A francia gazdaságösztönző csomag ősszel legalább 100 milliárd eurós lesz, a 460 milliárd eurós ágazati intézkedéseken felül, amelyeket már beindított a kormány a koronavírus-járvány kezdete óta - jelentette be Emmanuel Macron államfő. Franciaországban augusztus 1-től kötelező lesz a maszkviselés minden nyilvános zárt helyen a koronavírus-járvány második hullámának megelőzésére - jelentette be Emmanuel Macron államfő. Két rendőr és egy tüntető is megsebesült Szófiában, amikor a bolgár kormány távozását követelő újabb megmozdulás résztvevői megpróbáltak erőszakkal behatolni a parlamenti képviselők irodaházába - közölte a rendőrség. Recep Tayyip Erdogan török és Donald Trump amerikai elnök arról állapodott meg telefonon, hogy országaik két szövetségesként szorosabban összedolgoznak Líbia tartós stabilitásának biztosítása érdekében. A minneapolisi erőszakos rendőri fellépés következtében meghalt, afroamerikai George Floyd esete miatt Philadelphiában tüntetők közös polgári peres eljárást indítottak a rendőrség ellen. Donald Trump amerikai elnök megvonta Hongkong különleges státusát és az ezzel járó különleges gazdasági bánásmódot, hogy - szavaival élve - felelősségre vonja Kínát a város elleni agresszív tevékenysége miatt. Szöulba teszi át hongkongi irodája egy részét a The New York Times - jelentette be a lap szóvivője, hangsúlyozva: továbbra is jelen lesznek Hongkongban, és minden igyekezetükkel azon lesznek, hogy tudósítsanak onnan. Több mint kétmillió résztvevővel tartottak online tüntetéseket Iránban azt követően, hogy a bíróság halálra ítélt három, a tavalyi kormányellenes megmozdulásokon részt vevő férfit. Tehervonattal ütközött egy személyvonat a cseh főváros közelében, a baleset következtében több tucatnyi utas megsérült. A dél-norvégiai Sarpsborg rendőrsége letartóztatott egy férfit, aki három nőt késelt meg a város különböző pontjain, az egyik áldozat belehalt súlyos sebeibe. Meghalt egy 15 éves fiú Mongóliában, miután bubópestissel fertőzött mormota húsából evett - közölték a mongol egészségügyi hatóságok. Húszmillió forint váltságdíjat követeltek elrablói egy férfitől, akit csaknem két napon át kínoztak. A sértetett hat férfi rabolta el, közülük négyet már elfogtak a rendőrök - közölte Balotai Attila, a BRFK Felderítő Főosztályának vezetője. Újabb építési üteméhez ér a 4-es és a 6-os villamosvonal felújítása, ezért holnaptól a villamosok csak a Széll Kálmán tér és a Corvin-negyed között közlekednek - közölte a BKK. Július 15-től a Volánbusz tulajdonosi joggyakorlója a MÁV lesz az összehangolt működtetés és közös stratégiai irányítás erősítése érdekében - közölte a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter. A Magyar Kerékpáros Szövetség vizsgálatot indít az I. Grand Gella Giro Kupán vasárnap történt tömegbaleset ügyében. Az árapály miatt változik a jövő nyárra halasztott tokiói nyári olimpia nyíltvízi úszásának pályája.