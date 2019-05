Szuverenisták egyre szélesebb szövetségben: a Trump–Orbán csúcstalálkozó a nyugati sajtóban

A Giornale cikke megjegyzi, hogy az EU-val és nemzetközi intézményekkel barátságtalan viszonyban lévő magyar vezető nagy csodálója és támogatója Trumpnak, aki a 2016-os elnöki kampány jelszavát is adoptálta: „Nekünk Magyarország az első.” Trump kemény és tisztelt politikusként jellemezte Orbánt, aki jól végezte munkáját a migrációval kapcsolatban. Orbán pedig kiemelte, hogy közösen küzdenek az illegális migráció és a terrorizmus ellen, valamint a keresztény közösségek védelmében. A lap szerint Washington ellensúlyozni kívánja a növekvő orosz és kínai befolyást, továbbá kereskedelmi, energetikai, kibervédelmi kérdésekről és a NATO-ról is tárgyaltak a Fehér Házban. Az Il Post olasz online újság beszámolója szerint Orbán Viktor látogatása része egy szélesebb Trump-politikának, amely az úgynevezett visegrádi csoport országait – Magyarországot, Lengyelországot, Csehországot és Szlovákiát – hozná közelebb az amerikai állásponthoz. A lap megjegyzi azt is, hogy a találkozón Trump dicsérte Orbánt különösen a bevándorláspolitikájáért, elismerve, hogy sokat tett az ország a keresztény közösségek biztonságáért.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A Washington Times amerikai konzervatív lap Trump elismerését fejezi ki Orbán Viktor miniszterelnöknek: „Ön biztonságban tartotta az országát” c. cikkében arról ír, hogy Donald Trump amerikai elnök dicsérte Magyarország vezetőjét, Orbán Viktort, az írásban megemlítve, hogy magyar kormányfőként 14 év után először tett látogatást a Fehér Házban. Az amerikai elnök közös sajtótájékoztatójuk elején rögtön megjegyezte, hogy Orbán – valószínűleg, mint ő maga is – egy kissé ellentmondásos személyiség, de Trump szerint ez rendben van. „Ön jó munkát végzett, és biztonságban tartotta az országát” – tette hozzá az elnök, aki azt is mondta, hogy azoknak az európai országoknak, amelyek másképp tettek, mint Magyarország, most problémáik vannak a bevándorlással.

A Challenges című francia lap cikke szerint az ideológiai közelség lehetővé tette a kapcsolatok felmelegítését, hiszen míg Orbánt Viktor kormányfőt a Barack Obama vezette korábbi demokrata adminisztráció rendszeresen támadta, addig az Egyesült Államok mostani elnökét – különösen az ENSZ-közgyűlésen elmondott globalizációkritikus beszéde nyomán – a szuverenista mozgalom ikonjaként is tisztelik Magyarországon. A lap ír arról, hogy az amerikai kormányzatot ösztönözte Magyarországnak mint NATO-tagországnak Oroszországhoz való közeledése is, ami részben Mike Pompeo külügyminiszter februári budapesti látogatását is motiválhatta. Ugyanakkor beszámol a cikk az Orbán Viktor washingtoni vizitjének elmaradását Trump elnöknél sürgető kongresszusi törvényvényhozók sikertelenségéről is.

Tűzfalcsoport