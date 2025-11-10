Szupertájfun pusztít a Fülöp-szigeteken + videó

Újabb nemi erőszakot követtek el afrikai illegális bevándorlók Olaszországban + videó

„Hogy ne legyen orosz olaj Magyarországon” – Zelenszkij hadüzenete és a magyar ellenzék csendje

Kálomista Gábor: Elfogadhatatlan, amit egyes liberális rendezők megengednek maguknak + videó

Ütötték-verték egymást: nagy ramazuri volt egy benzinkúton + videó

„Ukrajna akár meg is támadhatja Magyarországot” + videó

Egy csalódott Tisza-szavazó vallomása: az Orbán–Trump csúcs és a kiábrándulás

A Fehér Ház után a hot dog pultnál – Orbán Viktor laza pillanatai Washingtonban + videó

Sajtóklub – Nagyon várták a tiszások, hogy Trump megegyezés nélkül elzavarja Orbánt Washingtonból + videó

Nagyot akart mondani és nagy hülyeség lett belőle, ismét – így reagált a Fidesz frakciószóvivője Ruszin-Szendi Romulusz kijelentésére. Magyar Péter honvédelmi szakártője ugyanis arról értekezett egy tiszás fórumon, hogy Ukrajna megtámadhatja hazánkat.

Donald Trump kilátásba helyezte, hogy egymilliárd dolláros kártérítési pert indít a BBC ellen, amiért a brit közszolgálati médiatársaság Panorama című televíziós hírmagazinja manipulált változatban számolt be az amerikai elnök egyik beszédéről.

