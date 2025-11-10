Szuper-tájfun pusztít a Fülöp.szigeteken + videó

„Hogy ne legyen orosz olaj Magyarországon” – Zelenszkij hadüzenete és a magyar ellenzék csendje

Kálomista Gábor: Elfogadhatatlan, amit egyes liberális rendezők megengednek maguknak + videó

Ütötték-verték egymást: nagy ramazuri volt egy benzinkúton + videó

Egy csalódott Tisza-szavazó vallomása: az Orbán–Trump csúcs és a kiábrándulás

Meglepetés a Fehér Házban – Így mutatta meg Donald Trump, hol van Orbán Viktor helye + videó

A Fehér Ház után a hot dog pultnál – Orbán Viktor laza pillanatai Washingtonban + videó

Sajtóklub – Nagyon várták a tiszások, hogy Trump megegyezés nélkül elzavarja Orbánt Washingtonból + videó

A férfit már egy évre kitiltották Milánóból, mert antiszemita tüntetéseket szervezett. Jánosi Dalma jelentkezett a részletekkel Rómából.

Az - egy belga bíró által csak narkó-államnak nevezett - országot mostanra teljesen behálózta a szervezett bűnözés. A kormány elkeseredett harcot vív a közbiztonság helyreállítása érdekében. Németh Andrea tudósítása következik Brüsszelből.

Svenk, a HírTV mozimagazinja A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Sajtóklub - ajánló Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.

Vezércikk - ajánló Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.