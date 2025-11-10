Szuper-tájfun pusztít a Fülöp.szigeteken + videó

Ismét ki kellett telepíteni majdnem 1 millió embert a Fülöp-szigeteken, mert egy új szuper-tájfun pusztít a térségben. A viharban eddig ketten haltak meg, és 1 millió négyszázezren veszítették el az otthonaikat. A tájfun most a vietnámi partok felé tart.
Az - egy belga bíró által csak narkó-államnak nevezett - országot mostanra teljesen behálózta a szervezett bűnözés. A kormány elkeseredett harcot vív a közbiztonság helyreállítása érdekében. Németh Andrea tudósítása következik Brüsszelből.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.