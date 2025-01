Szükséges és van esély a leállított svédországi atomerőművek újraindítására

Megosztás itt:

Svédországban az előző, baloldali kormányzat azt a cél tűzte ki, hogy 2040-ig a villamosenergia-termelés száz százalékban megújulókon, víz- és szélenergián fog alapulni és bezárják az összes atomerőművet. Ennek végrehajtását el is kezdték: 2016–2020 között összesen négy svéd atomerőművi egységet állítottak le, amelyek összességében mintegy 3000 MW-ot adtak. Ennek a zsákutcának bizonyult zöld energiapolitikának azonban meglett a következménye – mondta el lapunk megkeresésére Hárfás Zsolt mérnök, atomenergetikai szakértő annak kapcsán, hogy ezt az intézkedést felülvizsgálják.

Érdemes visszatekinteni a leállításról szóló döntés kézzelfogható következményeire, egész konkrétan 2021. február első heteire, amikor a svéd víz- és szélerőművek alig termeltek, az import korlátozott volt és olajtüzelésű vésztartalék erőműveket is üzembe kellett helyezni, de így is kevés volt a rendelkezésre álló energia. A svéd köztelevízióban ezért arra kérték a fogyasztókat, hogy mellőzzék az olyan energiaigényes eszközök használatát, mint például a porszívó, így csökkentve a svéd villamosenergia-rendszer terhelését. E felhívás hatására az online térben és a való életben is kitört a világ első „porszívólázadása”. Mindezek már akkor rámutattak a svéd energiapolitika fenntarthatatlanságára.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!