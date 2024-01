Napokra leállhat a vasúti forgalom Németországban

Megosztás itt:

Arról már beszámoltunk korábban mi is, hogy a gazdák országszerte tüntetnek a német kormány megszorító intézkedései ellen. Most pedig a bírósági döntés után a mozdonyvezetők is elkezdhetik a sztrájkot Németországban szerdán. A vasúttársaságok jelezték, hogy fellebbeznek a hesseni döntés ellen - írja a Világgazdaság.

Még a múlt héten jelentette be a Német Mozdonyvezetők Szakszervezete (GDL), hogy sztrájkba lépnek január 8-tól. A jogvitától függetlenül a szakszervezet már elkezdte szervezni a munkabeszüntetést, amely nyomán a teherszállítási ágazatban kedd estétől, míg a személyszállításban szerda hajnaltól sztrájkolhatnak. A GDL tervei szerint a munkabeszüntetés péntekig fog tartani.

A szakszervezet 38 óráról 35 órára szeretné csökkenteni a heti munkaidőt, miközben igényeik szerint 555 euróval meg kell emelni a bérezést. A mozdonyvezetők továbbá 3000 euró egyszeri prémiumot is követelnek a vasúttársaságoktól.

Többek között a Deutsche Bahn és a Transdev a hesseni tartományi munkaügyi bíróságon próbálta jogilag ellehetetleníteni a sztrájkot, azonban a bíróság első fokon a mozdonyvezetőknek adott igazat.

A sztrájk miatt a Deutsche Bahn egy pótmenetrendet is meghirdetett, ezzel is mérsékelve a sztrájk nyomán fellépő kellemetlenségeket. A tervek szerint ebben az időszakban hosszabb, több ülőhelyes szerevényeket indítanak, hogy a ritkább járatokkal minél több embert elszállíthassanak. Ezzel együtt nem tudják garantálni, hogy mindegy ügyfelük számára biztosítani tudják a vasúti közlekedést - írja a VG.hu.

A jelenlegi bérvitában ez lesz a harmadik munkabeszüntetés, egyben a leghosszabb is. A GDL november óta csatározik a vasúttársaságokkal a bérrendezés miatt, de egyelőre nem tudtak eredményt elérni. Bár a harmadik sztrájk még el sem kezdődött, a szakszervezet már most sikertelennek nyilvánította a tárgyalásokat.

A vasút pénteken nyújtott át egy friss ajánlatot a szakszervezetnek, hogy megelőzzék a sztrájkot, a GDL azonban ezt azonnal lesöpörte az asztalról.