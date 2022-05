Szöul: Észak-Koreában a katonai parádé után kezdett terjedni a vírus

Megosztás itt:

A dél-koreai hírszerzés információira hivatkozó képviselők arról is beszámoltak, hogy az esetszámok villámgyors emelkedése miatt Phenjan átgondolja eddig elutasító álláspontját a külföldi oltóanyagokkal kapcsolatban. A világtól elzárkózó diktatúra több mint két éven át következetesen tagadta, hogy az országba bejutott a vírus; egyetlen megbetegedést sem jelentettek. Phenjan csak az előző héten ismerte el, hogy Észak-Koreában is terjed a koronavírus, és azóta az esetek száma már a kétmillióhoz közelít. Szerda estig 262 270 újabb fertőzöttet jelentettek, a teljes esetszám mindössze egy hét alatt 1 978 230-ra emelkedett és már 63 ember halálát is beismerték a betegséggel összefüggésben, amelyet a KCNA phenjani állami hírügynökség csak "láznak" nevez.

Az állami hírügynökség tájékoztatása szerint a fővárosban és környékén "villámgyorsan" termelik az üzemek a gyógyszereket, injekciókat és a lázmérőket. Több ezer tonna sót szállítottak a fővárosba fertőtlenítő oldat gyártásához - tudatta a KCNA. A Johns Hopkins Egyetem tavaly felmérése szerint Észak-Korea egészségügyi rendszere 195 vizsgált országból a 193. helyen végzett, és a lakosság teljesen védtelen a vírussal szemben, mert az ország vezetése eddig sem Kínától, sem az ENSZ Covax-programjától nem fogadott el oltóanyagot. Dél-Korea és az Egyesült Államok a héten ismét segítséget ajánlott, de nem kaptak választ. Diplomáciai források szerint ugyanakkor az észak-koreai légitársaság több gépe hétfőn Pekingben járt, ahonnan egészségügyi felszereléseket szállítottak Észak-Koreába.

Fotó: MTI/AP/Csa Szong Ho

MTI