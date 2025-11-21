Szoros határidőt szabna az ukrán elnöknek Donald Trump, az európaiak megint a partvonalra szorulnak + videó

Megosztás itt:

28 pontból álló béketerv került nyilvánosságra, amelyet az amerikai delegáció már átadott a kijevi vezetésnek. A dokumentum radikális fordulatot jelentene a jelenlegi nyugati stratégiához képest.

A terv a többi közt nemcsak Ukrajna NATO-csatlakozását zárná ki alkotmányos szinten, de rögzítené a jelenlegi frontvonalakat és elismerné a Krím és a Donbász orosz fennhatóságát. Cserébe Ukrajna biztonsági garanciákat, jelentős újjáépítési alapot és gyorsított EU-piaci hozzáférést kapna. Viszont az Ukrán Fegyveres Erők létszámát a felére csökkentenék. Továbbá Ukrajnának választásokat kellene tartania, méghozzá a terv elfogadása után 100 napon belül.