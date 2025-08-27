Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 27. Szerda Gáspár napja
Jelenleg a TV-ben:

Radar

Következik:

Komment 17:50

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Szörnyű vérengzés történt egy katolikus iskolánál

2025. augusztus 27., szerda 17:11 | MTI
lövöldözés iskolai lövöldözés Minneapolis

Áldozatokat is követelő iskolai és templomi lövöldözéshez riasztották a rendőrséget Minneapolisban szerdán a reggeli órákban, az érintett intézmény első tanítási hetén - közölték az érintett amerikai állam vezető tisztviselői.

  • Szörnyű vérengzés történt egy katolikus iskolánál

Jacob Frey, Minneapolis polgármestere annyit közölt, hogy "szörnyű erőszakról érkeztek jelentések Dél-Minneapolisból", és hozzátette, hogy a beavatkozó egységek a helyszínen vannak.

Tim Walz, Minnesota állam kormányzója internetes közösségi oldalán azt írta, hogy a lövöldözés az Annunciation Catholic School nevű intézménynél volt.

Minneapolis rendőrsége nem sokkal az első hírek bejelentését követően annyit közölt, hogy a lövöldözőt "elszigetelték".

A helyszíni jelentések szerint az erőszakos cselekmény helyszíne egy iskola és a hozzá tartozó templom volt.

Dan Bongino, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) igazgatóhelyettese közölte, hogy a szervezet emberei is a helyszínre tartanak.

Fotó: Shutterstock

További híreink

Felháborító videóval jelentkezett a Himnuszt meggyalázó sztárocska

A Barátság elleni támadás „véletlenül" kihagyott két országot, amelyekkel Ukrajna nem szívesen kerülne konfliktusba

„Soha nem iszom... bort” — Kínoktól reszketve halt meg Magyarország világsztárja: örökre Drakula köpenyében nyugszik

Szja-emelés: Bod Péter Ákos is megszólalt Magyar Péterék tervéről

Egy szarvason próbált segíteni, belehalt a férfi

Újabb kőolajvezeték robbant fel Oroszországban

Szijjártó Péter súlyos vádjai: Összeesküvés gyanúja von der Leyen, európai vezetők és Zelenszkij között a Barátság kőolajvezeték támadásában + videó

Megdöbbentő büntetést adott az MLSZ a Honvéd játékosát agyonrúgó focistának

Migráns erőszak és sajtócsend - Lisa brutális meggyilkolása igazolja Orbán Viktor figyelmeztetéseit

További híreink

Migráns erőszak és sajtócsend - Lisa brutális meggyilkolása igazolja Orbán Viktor figyelmeztetéseit

Haaland új néven szerepel a norvég válogatottban

Gyász és döbbenet – Kiderült, ki vesztette életét vasárnap az M3-as autópályán

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Trump bejelentése után főhet Zelenszkij feje
2
Döntő ütközet előtt a Nyugat: Merz Putyint fenyegeti, órákon múlhat a háború sorsa
3
A Barátság elleni támadás „véletlenül" kihagyott két országot, amelyekkel Ukrajna nem szívesen kerülne konfliktusba
4
Újra magabiztos a Fidesz előnye Magyar Péter pártjával szemben
5
Sunyi pillanatok a Kormányinfón: a 444 újságírója titokban fotózgat, de ki a szőke riporter moralistája?
6
Vezércikk - Valódi mélyütést kapott Volodimir Zelenszkij kormánya + videó
7
Lebuktatta saját embere: mégis SZJA-emelést tervezhet Magyar Péter pártja
8
A Tisza Párt egyik szakértője is arról beszélt, hogy Magyar Péter nem tudja megkerülni az adóemelést + videó
9
Szijjártó Péter súlyos vádjai: Összeesküvés gyanúja von der Leyen, európai vezetők és Zelenszkij között a Barátság kőolajvezeték támadásában + videó
10
Óriási siker: Több ezer új pedagógus a magyar iskolákban, biztos jövő vár ránk

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!