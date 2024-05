Szorító fojtással tette ártalmatlanná áldozatait egy bevándorló Spanyolországban + videó

Murciában is elfogtak a napokban egy ugyancsak marokkói férfit, aki elektromos rollerrel ütött el egy kislányt az egyik sétálóutcán, hogy ellopja a mobilját. Egy szolgálaton kívüli rendőr látta, hogy mi történik és bár komoly dulakodás árán, de meg tudta állítani a férfit. A kislányt és rendőrt is kórházban látták el, mert mindketten megsérültek.

A rendőröknek az tűnt fel, hogy a városban egyre több rablás történik, rendszerint éjszaka, különböző járművek belsejében és mindig van egy áldozat is a környéken, akinek fogalma sincs arról, hogy mi történt, csak hogy elvesztette az eszméletét. Végül sikerült elkapni a marokkói férfit, aki már több bűncselekményt is elkövetett, így azonnal börtönbe is küldték.

