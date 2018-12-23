2018. december 23.,
vasárnap, Viktória napja

Szökőár pusztított Indonézia nyugati részén

Hír TV

2018. december 23., vasárnap 10:24, frissítve: vasárnap 10:27

Szökőár pusztított Indonézia nyugati részén, a BBC híre szerint legalább 62 ember meghalt, mintegy 580-an megsérültek.Az áldozatok többsége belföldi turista.

A helyi katasztrófavédelem szerint egy vulkánkitörés okozhatta a cunamit. Indonéziában legutóbb szeptemberben pusztított természeti katasztrófa: Celebesz szigetét rázta meg egy 7,5-ös erősségű földrengés, az azt követő szökőár következtében több mint 2 ezren haltak meg és mintegy 4600-an sérültek meg.

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