Szökőár pusztított Indonézia nyugati részén

2018. DECEMBER 23., VASÁRNAP
VARGA MIHÁLY PÉNZÜGYMINISZTER SZERINT AZ ELLENZÉK BE AKARJA CSAPNI AZ EMBEREKET ÉS FÉLREMAGYARÁZZA AZ ÖNKÉNTES TÚLÓRATÖRVÉNYT VASÁRNAPI ÚJSÁG.
HOLLIK ISTVÁN KORMÁNYSZÓVIVÕ: AHOGY EDDIG, ÚGY EZUTÁN IS MINDENKI HÓ VÉGÉN MEGKAPJA A TÚLÓRAPÉNZÉT HÍR TV.
NOVÁK KATALIN: 2019-BEN MINDEN EDDIGINÉL TÖBB TÁMOGATÁST KAPNAK A GYERMEKES CSALÁDOK ÉS A GYERMEKET VÁLLALÓK.
NÉZÕPONT INTÉZET: A BIZTOS SZAVAZÓK KÖZÖTT 7%-KAL TUDTA NÖVELNI TÁMOGATOTTSÁGÁT A FIDESZ-KDNP, LEGVALÓSZÍNÛBB LISTÁS EREDMÉNYE 54 SZÁZALÉK.
NÉZÕPONT: FIDESZ-KDNP: 54%, JOBBIK: 14%, MSZP-PÁRBESZÉD: 11%, DK: 7%, LMP: 4%, MOMENTUM: 4%, KUTYAPÁRT: 3%, MI HAZÁNK: 3%.
A MAGYAROK FELE ADAKOZOTT IDÉN, A LEGTÖBBEN PÉNZT ÉS RUHANEMÛT ADTAK A RÁSZORULÓKNAK, FÕLEG ALAPÍTVÁNYOK RÉVÉN UPC DIRECT FELMÉRÉS.
ERDÕ PÉTER BÍBOROS ÉS MÁDL DALMA JÓSZOLGÁLATI NAGYKÖVET 250 RÁSZORULÓ GYERMEKNEK ADOTT ÁT KARÁCSONYI AJÁNDÉKOT A MAGYAR SZENTEK TEMPLOMBAN.
SZÍRIÁBAN MEGVALÓSÍTANDÓ MAGYAR-LENGYEL KÖZÖS HUMANITÁRIUS PROJEKT PÉNZÜGYI FORRÁSÁNAK BIZTOSÍTÁSÁRÓL DÖNTÖTT A KORMÁNY.
MARIO ZENARI SZÍRIAI APOSTOLI NUNCIUS MEGKÖSZÖNTE ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖKNEK, HOGY A MAGYAR KORMÁNY TÁMOGATJA A NYITOTT KÓRHÁZAK NEVÛ SZÍRIAI HUMANITÁRIUS PROJEKTET.
SZENTMISE, KONCERT ÉS KIÁLLÍTÁS ZÁRTA A MÁTYÁS KIRÁLY-EMLÉKÉV PROGRAMSOROZATOT A SZENT ISTVÁN-BAZILIKÁBAN.
KOVÁCS ZOLTÁN: MEGTÉRÜLHET A 2021-ES VADÁSZATI VILÁGKIÁLLÍTÁS SZERVEZÉSE MAGYAR IDÕK.
ÉVI 95 KILÓ PAPÍRHULLADÉKOT TERMEL EGY MAGYAR NÉPSZAVA.
DECEMBER 19-ÉN ISMÉT MEGDÕLT AZ ÁRAMFOGYASZTÁSI REKORD, DECEMBER 14-ÉT KÖVETÕEN KÖZÖLTE A MAVIR.
2019-TÕL NEM KELL ELSÕSEGÉLYVIZSGA A JOGOSÍTVÁNYHOZ MAGYAR KÖZLÖNY.
EURÓPA CSAK AKKOR STABIL ÉS SIKERES, HA EURÓPA EURÓPAI MARAD NYILATKOZTA ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK AZ OE24.AT OSZTRÁK HÍROLDALNAK.
KÖVÉR LÁSZLÓ HÁZELNÖK RÉSZVÉTÉT NYILVÁNÍTOTTA CSEH ÉS LENGYEL KOLLÉGÁINAK A CSEHORSZÁGI BÁNYASZERENCSÉTLENSÉG MIATT.
SZÖKÕÁR PUSZTÍTOTT INDONÉZIA NYUGATI RÉSZÉN, LEGKEVESEBB 168 EMBER MEGHALT, MINTEGY 745-EN MEGSÉRÜLTEK.
VATIKÁN: FERENC PÁPA HAJLÉKTALANKLINIKÁT HOZOTT LÉTRE A SZENT PÉTER TÉREN KARÁCSONYI AJÁNDÉKKÉNT.
A PAKISZTÁNI KÜLÜGYMINISZTER A BÉKE IRÁNYÁBA TETT LÉPÉSKÉNT ÉRTÉKELTE AZ AMERIKAI CSAPATKIVONÁST AFGANISZTÁNBÓL.
BÉKÉSEN INDULT, DE ISMÉT ERÕSZAKBA TORKOLLT A SÁRGAMELLÉNYESEK HATODIK TILTAKOZÓ HÉTVÉGÉJE FRANCIAORSZÁGBAN.
PÁRIZSBAN A RENDÕRÖK SZOMBAT ESTE 109 EMBER ELLEN INTÉZKEDTEK, HETET PEDIG ÕRIZETBE VETTEK.
TÖBB EZREN TÜNTETTEK SZOMBATON BELGRÁDBAN ALEKSANDAR VUCIC SZERB ÁLLAMFÕ ÉS A KORMÁNY ELLEN.
AZ OLASZ SZENÁTUS NAGY TÖBBSÉGGEL MEGSZAVAZTA A KORMÁNY MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI CSOMAGJÁT, A KÉPVISELÕHÁZ DECEMBER 28-ÁN VAGY 29-ÉN SZAVAZ.
EREDMÉNY NÉLKÜL TÁVOZOTT MOSZKVÁBÓL A NEMZETKÖZI DOPPINGELLENES ÜGYNÖKSÉG DELEGÁCIÓJA.
A WADA AZ OROSZ DOPPINGELLENÕRZÕ LABORATÓRIUMOT SZERETTE VOLNA MEGLÁTOGATNI.
45 ÉV ÜZEMIDÕ UTÁN LEÁLLÍTOTTAK EGY ATOMREAKTORT SZENTPÉTERVÁR KÖZELÉBEN KÖZÖLTE A ROSZATOM.
AZ EU MÁRCIUS 31-IG MEGHOSSZABBÍTOTTA A MENEKÜLTEK MEGMENTÉSÉT ÉS AZ EMBERCSEMPÉSZ-HÁLÓZATOK FELDERÍTÉST CÉLZÓ MÛVELETEKET.
ÕRIZETBE VETTEK KÉT EMBERT A GATWICKI DRÓNRÖPTETÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN.
MEGTALÁLTÁK AZ OROSZORSZÁGI SZOLIKAMSZKI KÁLIUMBÁNYÁBAN REKEDT 9 ÉPÍTÕMUNKÁS HOLTTESTÉT, A BÁNYÁBAN TÛZ VOLT, VÉLHETÕEN MEGFULLADTAK.
SZAKADÉKBA ZUHANT EGY DIÁKOKAT ÉS TANÁROKAT SZÁLLÍTÓ BUSZ NEPÁL NYUGATI RÉSZÉN, 23-AN ÉLETÜKET VESZTETTÉK.
TÖBB MINT 75 EZREN VETTEK RÉSZT AKIHITO JAPÁN CSÁSZÁR UTOLSÓ HIVATALOS SZÜLETÉSNAPI ÜNNEPSÉGÉN.
A REAL MADRID SOROZATBAN HARMADSZOR IS MEGNYERTE A LABDARÚGÓ KLUB-VB-T, A DÖNTÕBEN AZ ARAB EMÍRSÉGEKBELI EL-AJN CSAPATÁT GYÕZTE LE 4-1-RE.
AZ M3-AS AUTÓPÁLYÁN ÁROKBA HAJTOTT ÉS A TETEJÉRE BORULT EGY AUTÓ KEREKHARASZT ÉS HATVAN HATÁRÁBAN.
TORLÓDÁS ALAKULT KI A CSONGRÁD MEGYEI AUTÓPÁLYA-HATÁRÁTKELÕHELYEK KILÉPÕ OLDALÁN, A VÁRAKOZÁSI IDÕ RÖSZKÉN ÉS CSANÁDPALOTÁN IS ELÉRTE A 3 ÓRÁT.
TÖBB ÓRÁRA EMELKEDETT A VÁRAKOZÁSI IDÕ A ROMÁNIAI KÖZÚTI HATÁRÁTKELÕHELYEKEN A MEGNÖVEKEDETT UTASFORGALOM MIATT.
LETÉRT AZ M5-ÖS AUTÓPÁLYÁRÓL, MAJD FELBORULT EGY AUTÓ TÁBORFALVÁNÁL, A SOFÕR ÉLETÉT VESZTETTE.
RÖVID BETEGSÉG UTÁN, 88 ESZTENDÕS KORÁBAN, PÉNTEKEN MEGHALT LAKATOS ERNÕ, AZ MTI KORÁBBI VEZÉRIGAZGATÓJA, VOLT MSZMP-S POLITIKUS.
BRFK: MEGÖLTEK EGY 59 ÉVES NÕT EGY CSEPELI CSALÁDI HÁZBAN, A RENDÕRÖK ELFOGTÁK A FELTÉTELEZETT ELKÖVETÕT.