Szobrot kapott Németországban a tömeggyilkos bolsevik vezető

Németországban is voltak már szoborrongálások, így Otto von Bismarck birodalmi kancellár és Immanuel Kant filozófus szobrát is összefestették. Lenin azonban most szobrot kapott Gelsenkirchenben. Egy kis szélsőbaloldali párt, a Németország Marxista-Leninista Pártja vásárolta meg a szobrot Csehországból. Ott csak a kommunista rendszer idején állhatott; a rendszerváltás után ugyanis valamennyi Lenin szobrot eltávolítottak a közterekről. A szobor átadása ellen pár tucatnyian tiltakoztak, de atrocitás nem történt. Az avatáson elhangzott az is, hogy a párt egy Karl Marx szobrot is kíván Gelsenkirchenben állítani.