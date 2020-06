Szobrok eltávolításáért tüntettek Párizsban és Londonban

Miközben a magyar járványügyi védekezés az egyik legsikeresebbnek számít Európában, az itteni áldozatok közül majdnem minden tizedik a Pesti úti idősek otthonában hunyt el - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kossuth Rádióban. Gulyás Gergely hozzátette, a hatósági vizsgálat megállapította a fenntartó, a Fővárosi Önkormányzat felelősségét. Az ügyben a bíróság mond majd ítéletet. Bár Magyarországon lezajlott a koronavírus-járvány első szakasza, nem szabad hátradőlni, mert továbbra is jelen van a kórokozó, tart a világjárvány - mondta Müller Cecília országos tiszti főorvos a Kossuth Rádióban. Mindössze 8 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4094-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Az elmúlt 24 órában nincs újabb elhunyt, így változatlanul 570 az elhunytak száma. 6 milliárd helyett már 10 milliárdot kér a kormánytól Karácsony Gergely a Lánchíd felújítására. A főpolgármester beismerte, hogy a munkálatok ősz előtt biztosan nem kezdődnek el. Nehezen lehetne azt állítani, hogy a fővárosnak ne lenne pénze a kötelezettségeire - fogalmazott a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kossuth Rádióban. Gulyás Gergely a Lánchíd felújítása kapcsán elmondta, Tarlós István volt főpolgármester úgy adta át Budapestet Karácsony Gergelynek, hogy 40 milliárd forint és 160 milliárd forintnyi lekötött államkötvény állt a fővárosi önkormányzat rendelkezésére. Akár 700-800 forintos parkolási díjat is elképzelhetőnek tart Neidermüller Péter, a 7. kerület DK-s polgármestere - írja a Hvg.hu. A DK mentegeti az MSZP-t a baloldali kamuvideó kapcsán. Barkóczi Balázs a párt szóvivője szerint semmilyen felelősség sem terheli a szocialistákat. A kamuvideóban szereplő nő lánya azt mondta, anyjának nem voltak politikai kapcsolatai, az MSZP kereshette meg őt. A fizetési kedvezmények 62 milliárd forintnyi adót hagytak a családoknál, a lakosságnál és a vállalkozásoknál a koronavírus-járvány első szakaszában – tájékoztat Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára. Kistermelők termelési és értékesítési lehetőségeit javítja egy 5,5 milliárd forint keretösszegű, a nyáron megjelenő pályázattal az Agárminisztérium, a Vidékfejlesztési program keretében - jelentette be Nagy István agrárminiszter. Immár teljesen körbekerekezhető a Tisza-tó - közölte Palkovics László innovációs és technológiai miniszter Poroszlón, amikor átadta a tó körül megépült 67 kilométeres kerékpárút utolsó szakaszát. Országszerte 130 óvoda épül vagy újul meg a katolikus óvodaépítési program keretében - mondta Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. Mintegy 5000 napközis Erzsébet-tábor lesz a nyáron, amelyeken csaknem 80 ezer gyermek vehet részt - mondta Hornyák Tibor, az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány elnöke. Andrej Babis cseh miniszterelnök visszautasította az Európai Parlament állásfoglalását, miszerint összeférhetetlenség lenne politikai és vállalkozói tevékenysége között. Önkormányzati, vajdasági tartományi és parlamenti választásokat tartanak ma Szerbiában. Világszerte 8 770 629 ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 464 039, a gyógyultaké pedig 4 347 645 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. A koronavírus-járvány áldozatainak vérét jelképező piros festékkel mázolták le tüntetők a párizsi egészségügyi minisztériumot. Hatósági egészségügyi vizsgálatot szorgalmazott Olaszországban az ellenzéki Olasz Testvérek párt, miután a Közegészségügyi Intézet bejelentette, hogy Milánó, Torinó és Bologna szennyvizében már decemberben kimutatható volt az új koronavírus. Feloldják a koronavírus-járvány miatt március közepén elrendelt szükségállapotot Spanyolországban, a legtöbb európai ország állampolgárai számára megnyílnak a határok, ám több kisebb korlátozás érvényben marad. Korlátozott idejű kijárási tilalmat vezettek be Törökországban, ahol 1,6 millió diák tesz középiskolai felvételi vizsgát. Ideiglenesen leállították a tömegközlekedést a hatóságok a kirgiz fővárosban, Biskekben és környékén, miután megemelkedett a koronavírusos fertőzöttek száma. Elfoglalták Szokotra sziget székhelyét a dél-jemeni szakadárok - közölte a dpa hírügynökség a szakadárokat tömörítő Déli Átmeneti Tanács szóvivőjére hivatkozva. Mike Pompeo amerikai külügyminiszter képmutatással vádolta az ENSZ Emberi Jogi Tanácsát, amiért a testület hátrányos megkülönböztetésnek minősítette azt a rendőrségi intézkedést, amely az afroamerikai George Floyd halálához vezetett. Az egyiptomi elnök elrendelte, hogy a hadsereg álljon készenlétben külföldi és belföldi műveletekre egyaránt az ország nemzetbiztonságának védelme érdekében a szomszédos Líbiában történt török beavatkozás miatt. 53 embert, köztük nőket és gyerekeket hurcoltak el a radikális iszlamista tálibok Afganisztánban. Kína „országos biztonsági hivatalt” tervez létrehozni Hongkongban, amelynek feladata a különleges közigazgatási területre vonatkozóan megalkotott nemzetbiztonsági törvény végrehajtásának felügyelete lesz - közölte a Hszinhua állami hírügynökség. Több mint három és fél hónap után ismét kampánygyűlést tartott az oklahomai Tulsában Donald Trump amerikai elnök, aki a novemberi elnökválasztáson újra ringbe száll, hogy ő maradhasson a Fehér Ház lakója. Hárman meghaltak, hárman megsérültek a dél-angliai Reading városában szombat este elkövetett késeléses támadásban. A rendőrség közölte, hogy nem terrorcselekményként kezeli az incidenst. Lövöldözés és garázdaság miatt hat embert állítottak elő Örkényben, miután elfajult egy vita két család között - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. Emberölés gyanúja miatt eljárást indított a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság egy nő ellen, aki szülés után magára hagyta gyermekét, így a csecsemő meghalt. Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság: cseppfolyós szén-dioxid szivárog egy tehervonat egyik tartálykocsijából a bobai vasútállomáson. Labdarúgó NB I: Mezőkövesd - MOL Fehérvár 2:1; Puskás Akadémia - Paks 3:1; Ferencváros - Újpest 1:0 Újabb négy évre Kulcsár Krisztiánt választották meg elnöknek a Magyar Olimpiai Bizottság tisztújító közgyűlésén. Multifunkciós versenypálya épül Hajdúnánás külterületén, amely alkalmas lesz a Forma-1 motoros megfelelője, a világ első számú gyorsaságimotoros versenysorozata, a MotoGP futamainak befogadására is - jelentette be Palkovics László miniszter.