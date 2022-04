Szóba került Svédország és Finnország csatlakozása a NATO-külügyminiszterek tanácskozásán

Megosztás itt:

"Erről nyilvánvalóan az érintett országoknak maguknak kell dönteniük" - fogalmazott a név nélkül nyilatkozó diplomata. "A szövetség ajtaja továbbra is nyitva áll, és szóba került az ő lehetséges jelöltségük is" - magyarázta. Ukrajna megtámadása miatt mindkét, hagyományos el nem kötelezett ország csatlakozása ismét napirendre került. Finnországban a belépést többnyire ellenző közvélemény is mostanra pártolná, hogy az ország belépjen a katonai szövetségbe.

Pekka Haavisto finn külügyminiszter nemrég úgy nyilatkozott, hogy Helsinki a következő hetekben tisztázza a következő lépéseket a potenciális csatlakozással kapcsolatban. A Kreml korábban súlyos következményekkel fenyegette meg Svédországot és Finnországot, ha csatlakozni akarnának a NATO-hoz. Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő a héten úgy fogalmazott, hogy ez esetben Moszkva kénytelen lenne saját intézkedésekkel "helyreállítani az egyensúlyt".

Fotó: JOHN THYS/AFP

