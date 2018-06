Szlovéniában is működik Orbánék idegenellenes propagandája

Szlovéniában is sikeres a magyar kormány idegenellenes propagandája. Habony Árpád és társai, köztük a Ripost tulajdonosa tavaly vásárolták be magukat a Szlovén Demokrata Párthoz kapcsolódó sajtóba, és politikai tanácsadást is végeznek. A migránsokkal való riogatással alig fél év alatt az ország legnépszerűbb pártját csinálták az SDS-ből. A Szlovén Demokrata Párt egyik kampányrendezvényén Orbán Viktor is felszólalt és az uniós menekültkvóta-rendszer elutasításáról beszélt.

– A választási kampány szlovén mércével zseniális volt, leginkább, mert a magyar kormánypárt, a Fidesz szervezte, az amerikai ultrakonzervatív, trumpista kampány elemei alapján, és az előadás is nagyon hatásos volt – mondja egy szlovén politológus.

A fideszes tanácsadók egy korrupció miatt elítélt, bukott politikusból csinálták meg a választás esélyesét. Az SDS miniszterelnök-jelöltje, Janez Jansa kétszer is volt kormányfő, de egy évet ült börtönben, miután kiderült, hogy kormányfőként 2 millió euró kenőpénzt kért egy finn katonai cégtől a megrendelésekért cserébe. Egyébként ingatlancsalások miatt is folyt eljárás ellene.

– Sok kihívás vár ránk. Foglalkoznunk kell a gazdaság élénkítésével, de még komolyabban az országunkra leselkedő biztonsági veszélyekkel. Szlovénia a schengeni övezet határországa, és a határunk egyszer már elesett a migránsok áradatában – fogalmazott Janez Jansa kormányfőjelölt a kampányban.

Az ellenzék Szlovéniában is hiába mondja, hogy nem a néhány száz migránsról kellene, hogy szóljon a kampány, hanem az egészségügy és az oktatás rossz állapotáról.

– Tisztában vagyunk azzal, hogy a migráció kérdésére is választ kell adni, de alantas dolog ezt az emberek rémisztgetésére használni és politikai tőkét kovácsolni a gyűlöletből – nyilatkozta Marjan Sarec, az LMS ellenzéki miniszterelnök-jelölte.

Magyarországhoz képest jelentős különbség, hogy hiába az SDS a legnépszerűbb párt, így is csak a szavazatok hozzávetőleg 15 százalékára számíthatnak, a voksok nagy része megoszlik a sok kispárt között. A felmérések szerint a 2 milliós országban 25 pártnak van esélye elérni a parlamentbe jutási küszöböt. Vagyis hiába nyernek, mivel jelenleg egyetlen másik párt se lépne velük koalícióra, nem tudnának kormányt alakítani.