Szlovén-magyar találkozó

Délután három órakor megnyitó ünnepséggel kezdődik az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus a Hősök terén. Öt kontinens ezerkétszáz millió katolikusa figyel ránk a következő napokban, az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus idején - mondta Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek a Kossuth Rádióban. A járvány, az unió jövője, a klímaváltozás, valamint a jövő évi választás - ezek voltak a fő témái az idei Kötcsei Pikniknek. A miniszterelnökség államtitkára a találkozó előtt azt mondta: a voksolás tétje, hogy folytatható e a sikeres kormányzás vagy visszatér a Gyurcsány vezette baloldal. Az oltás működik, Magyarország működik - posztolta a kötcsei Polgári Piknikről Orbán Viktor. Magyarország abban érdekelt, hogy az Európai Unió erős legyen, de ennek érdekében a szövetségnek is változnia kell - mondta a külgazdasági és külügyminiszter Kötcsén, a Polgári Magyarországért Alapítvány Polgári Piknik elnevezésű rendezvénye előtt. Az elmúlt évek válságaira nem „több Európa” a válasz, hanem jobb minőségű, „okosabb” Európára van szükség - mondta Varga Judit igazságügyi miniszter Kötcsén. A baloldal esélytelen a jövő évi országgyűlési választáson - mondta Deutsch Tamás, a Fidesz EP-képviselője Kötcsén. A vihar előszelének nevezte az egyre sokasodó migránsok jelenlétét a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára a Bayer Showban. Kovács Zoltán emlékeztetett: 2015-ben több mint 400 ezer bevándorló lépte át illegálisan a magyar határt, az elmúlt 6 évben pedig érdemben semmit nem tett az Európai Unió. Tavaly májusa óta a kkv-k akár 20 nap alatt is visszakaphatják a forgalmi adót, amely a legrövidebb áfakiutalási határidő az Európai Unióban - mondta Izer Norbert államtitkár. Átadták a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának 12 ezer négyzetméteres új oktatási és kutatási épületét. A beruházás a Modern városok programban, 13 milliárd forintból valósult meg. Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke felszentelte az új evangélikus templomot Budakeszin. Kettőzött erővel hűségesek, akik két hazához és két nemzethez tartoznak - hangsúlyozta Áder János köztársasági elnök a Magyarországi Szlovének Szövetsége megalakulása 30. évfordulóján. Polgárháborúba sodródhat Afganisztán Mark Milley tábornok, az amerikai vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnöke szerint. A brit fegyveres erők vezérkari főnöke szerint mindenki tévedett a várható afganisztáni fejlemények előrejelzésében. Teherán felszólította Washingtont, hagyjon fel szankciós politikájával, és azzal vádolta meg Joe Biden amerikai elnököt, hogy ugyanolyan céltalan stratégiát követ, mint elődje, Donald Trump. Teherán kész tárgyalni a nagyhatalmakkal a 2015-ös atomalku újjáélesztése érdekében, de nem nyugati nyomásra - mondta Ebrahim Raiszi iráni elnök az állami televízióban. A világon 220,2 millió ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 4,56 millió. Szlovéniában szinte mindenhol kötelező lesz a védettségi igazolvány hétfőtől - jelentette be Janez Poklukar egészségügyi miniszter. Janez Jansa szlovén kormányfő Twitter-bejegyzésében ítélte el azokat az oltásellenes tüntetőket, akik egy nappal korábban behatoltak a szlovén közszolgálati televízió épületébe, majd sikerült bejutniuk a híradó stúdiójába is. Ismét, ezúttal 140 ezren tiltakoztak Franciaország-szerte a koronavírus-járvány miatt bevezetett védettségi igazolás használata ellen. Meghaladta a hétmilliót az igazolt koronavírus-fertőzöttek száma Oroszországban. Izraelben a koronavírusjárvány megfékezését jelzik az adatok, jóllehet a fertőzöttek száma továbbra is magas - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet. Japán decembertől állít ki digitális oltási igazolványokat azoknak, akik már megkapták az új típusú koronavírus elleni vakcinát. A perui egészségügyi intézet közölte, hogy 86 esetet regisztrált a koronavírus mű nevű variánsából az ország 14 régiójában, miközben továbbra is a gamma variáns vezeti a fertőzöttségi listát. Tizenkilenc afrikai bevándorlót vettek hajójuk fedélzetére egy civil szervezet munkatársai Lampedusa közelében. Az Open Arms aktivistái Lampedusán tették partra a menekülteket, köztük 2 csecsemőt. Három, Jemenből Szaúd-Arábiára kilőtt ballisztikus rakétát és szintén három, robbanószerkezettel felszerelt drónt semmisítettek meg a szaúdi erők. Öt embert lőtt meg Los Angeles egyik külvárosában egy ismeretlen férfi. A támadó egy fekete autóból nyitott tüzet az utcán. A sérülteket kórházba szállították, a tettest keresik a hatóságok. Ismét civilekre támadtak fegyveresek a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén, Ituri tartományban. Megkezdte az Európai Csalás Elleni Hivatal a vizsgálódást Cseh Katalin ügyében - közölte Deutsch Tamás fideszes európai parlamenti képviselő. Halálra gázoltak egy férfit Budapesten, az Andrássy úton szombat este. Járdára sodródott autó gázolt halálra egy férfit Sopronban. Halálos baleset történt az 51-es úton Dunavarsány közelében. Fokozott ellenőrzést rendelt el az országos rendőrfőkapitány az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus idejére Budapestre, illetve Esztergomra és Dorogra. A magyar paralimpiai sport aranycsapatának nevezte a tokióit Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke, aki úgy véli, minden versenyző minden versenyszámában mindent kihozott magából a japán fővárosban. Öt érmet nyertek a magyarok a portugáliai U17-es és U19-es öttusa Európa-bajnokságon. A címvédő Pick Szeged 38:23-ra nyert a Budakalász otthonában a férfi kézilabda NB I szombati mérkőzésén.