Szlovákiában nőtt a fertőzöttek száma, újabb lélegeztetőgépeket rendelt a kormány

678-ra nőtt hazánkban a beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 6 krónikus beteg, 58 főre emelkedett a gyógyultak száma. Magyarország történetének legnagyobb gazdasági akcióterve következik - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. A kormány magán kezdte a koronavírus-járvány miatt szükséges takarékosságot, így elvon és átcsoportosít a minisztériumoktól összesen 1345 milliárd forintot - jelentette be Gulyás Gergely. A koronavírus-járvány elleni védekezési alapba 663 milliárd forintot biztosít a kormány - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely elmondta: ide be kell fizetni az idei párttámogatások 50 százalékát, a multinacionális láncokat terhelő kereskedelmi adót, a pénzügyi szektor hozzájárulását és a gépjárműadó önkormányzatoknak járó részét. Reményét fejezte ki Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, hogy a közös teherviseléssel minden párt egyetért. Egy hónapja volt az első megbetegedések regisztrálása Magyarországon, ahol megfelelő időben, megfelelő intézkedések történtek a koronavírus-járvány elleni védekezésben - emelte ki az országos tisztifőorvos. Müller Cecília felhívta a figyelmet arra, hogy a jó idő ellenére is tartsák be az emberek a korlátozó intézkedéseket. A tömeges megbetegedések küszöbén vagyunk, nem lehet lazítani a járványügyi korlátozásokon - jelentette ki az országos tisztifőorvos. Szombaton hat repülőgéppel, köztük a világ legnagyobb teherszállítójával érkeznek Magyarországra védőeszközök - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetője. A Kína-Magyarország légihíd szombati mérlege: mintegy 4 millió maszk, több mint 400 ezer védőruházat, 100 ezer védőszemüveg, 30 ezer pár kesztyű és több mint 6 ezer arcvédő plexi - közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Bebizonyosodott, hogy bajban nemzetállami alapon van működőképes megoldás - mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a gondola.hu oldalon megjelent interjúban. A kormányfő-helyettese arról is beszélt: az EU bürokráciára várni és számítani ideológiai vakság és a nemzetet veszélyeztető utópia. A Pesti úti Idősek Otthonában 5 embert fertőzött meg a koronavírus, további 13 pedig a betegségre utaló tüneteket mutat - írja a PestiSrácok.hu. Új finanszírozási szabályok lépnek életbe az egészségügyi dolgozók bérezésének biztosítása érdekében - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A kormány megbecsüléssel tekint az egészségügyi dolgozókra, amit jelez az 500 ezer forint pluszjuttatás - mondta Erdélyi Rezső Krisztián, a Nézőpont Intézet elemzője az M1-en. Jó lenne a boltok polcain minél több magyar árut látni - jelentette ki az agrárminiszter Magyarország élőben című műsorunkban. Nagy István hozzátette: hogyha fegyelmezetten teszik most a dolgukat a mezőgazdaság különböző ágazatainak szereplői, akkor esélyt lát arra, hogy az agrárium megerősödve kerüljön ki a jelenlegi helyzetből. A pénzügyőrök péntek délig 7,5 millió sebészi maszkot, 193 600 arcvédő pajzsot és 28 600 védőruhát vámkezeltek vám- és általánosforgalmiadó-mentesen - mondta az adóügyekért felelős államtitkár. Izer Norbert hozzátette: az Európai Bizottság tegnap megjelent határozata szerint a koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzetre tekintettel az ingyenesen szétosztott, külföldről behozott egészségügyi védőfelszerelések köztehermentesek. A magyar munkaalapú gazdaságra, a munkahelyek megvédésében szerzett magyar tapasztalatokra hívta fel a figyelmet Orbán Viktor miniszterelnök abban a válaszlevélben, melyet az Európai Szakszervezeti Szövetség főtitkárának írt. A kormányfő leszögezte: a munkahelyek megőrzése és új munkahelyek teremtése áll kormánya válságkezelő programjának középpontjában. Milliók érzik úgy, hogy cserben hagyta őket Európa - erről beszélt a Fidesz Európai Parlamenti delegációjának vezetője a Magyar Nemzetnek. Deutsch Tamás elmondta: Brüsszelben sokaknak jól jön, ha elterelődik a figyelem arról, hogy a járványhelyzetben nem az uniós intézmények, hanem albán és kubai orvosok valamint Kína és Oroszország segítenek a bajba jutott európaiakon. Részvéttáviratot küldött Kövér László, az Országgyűlés elnöke Li Zhanshu-nak, a Kínai Népköztársaság Országos Népi Gyűlése Állandó Bizottsága elnökének a koronavírus kínai áldozataira való megemlékezés napján. 1,1 millió fölé nőtt az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma a világban. A Covid-19 betegségben eddig 58 901-en vesztették életüket. Szlovákiában újabb 21 személynél diagnosztizálták a Covid-19 betegség kórokozóját, és így 471-re emelkedett a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma - jelentette be Igor Matovic miniszterelnök. Ausztriában 11 383-ra nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma; ez az előző napihoz képest kevesebb mint négy százalékos növekedést jelent. Andrej Babis cseh miniszterelnök nem zárja ki, hogy a cseh kormány már húsvét előtt enyhíthetne a jelenlegi korlátozásokon, és engedélyezhetné újabb boltok kinyitását, illetve néhány sporttevékenységet. A román hatóságok karanténba helyezték a dél-romániai Tandarei kisvárost, melyben járványgóc alakult ki az elmúlt napokban. Ukrán orvosok egy csoportja utazik Olaszországba, hogy segítsen a koronavírus-járvány elleni küzdelemben, egyúttal tapasztalatokat cseréljen olasz kollégáival. Még mindig 700 felett van Olaszországban a koronavírus-járványban naponta elhunytak száma, amely a járvány helyi megjelenése óta elérte a 14 681-et. Spanyolországban 12 ezerhez közelít az új típusú koronavírus-fertőzés halálos áldozatainak száma, egy nap alatt 809-en vesztették életüket, a legkevesebben az elmúlt egy hét során. A spanyol kormány a három hete tartó szükségállapot újabb kéthetes meghosszabbítását kezdeményezi a parlamentnél - jelentette be a miniszterelnök. Csaknem valamennyi német tartományban frissítették a szabálysértési bírságok katalógusát a koronavírus-járvány miatt, így súlyos pénzbüntetésre számíthatnak a kijárási korlátozások megszegői. Franciaországban 6500 fölé emelkedett a koronavírus-járvány áldozatainak száma: az elmúlt 24 órában 588-an vesztették életüket kórházban a fertőzés miatt, ami az eddigi legjelentősebb napi emelkedést jelenti. A török hatóságok lezárják a személyforgalom előtt a 30 legnagyobb várost és Zonguldak települést - jelentette be Recep Tayyip Erdogan török elnök. Az Egyesült Államokban egyetlen nap alatt csaknem 1500-zal nőtt a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma a Johns Hopkins egyetem és kórház összesítése szerint. Ajánlott, de nem kötelező a szájmaszkok viselése az új típusú koronavírus-járvány idején az Egyesült Államokban - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök. Kommandósok agyonlőtték az Iszlám Állam terrorszervezet egy tagját Murmanszkban az éjszaka folyamán - közölte az orosz Nemzeti Terrorelhárítási Bizottság. A várakozásoknak megfelelően Sir Keir Starmert választották a legnagyobb brit ellenzéki erő, a Munkáspárt új vezetőjévé. Közveszéllyel való fenyegetés gyanúja miatt indult nyomozás Mohács MSZP-s polgármestere ellen. Csorbai Ferenc korábban közleményt adott ki annak kapcsán, hogy a Duna-parti városban is regisztráltak egy koronavírusos megbetegedést. A település vezetője kijelentette: Mohács úgynevezett „coronaria gócponttá" vált, ezt azonban az országos tisztifőorvos sajtótájékoztatóján cáfolta. Az ügyben a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda jár el. Elfogtak egy csalót, aki egyebek mellett szájmaszkokat és fertőtlenítőszereket árult az interneten, de a kifizetett termékeket nem küldte meg - közölte a rendőrség. Megszúrtak egy férfit Budapesten egy villamoson, belehalt sérüléseibe - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Hétfőtől újra a tanszüneti menetrend szerint indulnak a közösségi közlekedési járatok Budapesten. Minden Forma-1-es istálló gyárában egészségügyi felszerelések készülnek, mondta Jánvári Zsolt, a Williams versenycsapatának magyar tagja.