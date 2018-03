Szkripal-ügy: orosz diplomatákat utasít ki az Egyesült Államok

Hatvan orosz diplomatát utasít ki az Egyesült Államok Szergej Szkripal kettős ügynök megmérgezése miatt. Hasonló lépést jelentett be tizennégy európai uniós ország is, az EU pedig konzultációra hazarendeli oroszországi nagykövetét. Az orosz kormányszóvivő korábban azt mondta, hogyha az Egyesült Államok kiutasítja diplomatáit, akkor Oroszország a kölcsönösség alapján fog válaszolni.

A dél-angliai Salisburyben találták meg járókelők Szergej Szkripalt és lányát március 4-én öntudatlan állapotban egy padon, amit a hatóságok egy idei letakarva tartották, majd a napokban – szigorú biztonsági intézkedések mellett – el is szállították a helyszínről. Az ülőalkalmatosság bizonyítékként szolgálhat majd a bírósági eljárás során.

Szkripalt és lányát idegméreggel támadták meg. A brit kormány szerint az akciót szinte biztosan az orosz vezetés rendelte meg, bosszúból. A volt orosz kém kettős ügynök volt, és a brit titkosszolgálatnak is dolgozott. Emiatt korábban már elítélték Oroszországban, de kémcserével kiszabadult, és 2010 óta Nagy-Britanniában élt.

A brit védelmi miniszter az észt fővárosban azt mondta: Moszkva agressziójára egységes fellépéssel kell válaszolni. „Putyin elnök akcióinak az a célja, hogy éket verjen a szövetségesek közé. Erre az a legjobb válasz, ha teljes egységet mutatunk. Védelmi szövetségünk, a NATO, amelyet Oroszország saját terjeszkedése legfőbb korlátjának tekint, erős lábakon áll. Ezzel tudjuk a legjobban kezelni Putyin elnök agresszióját” – fogalmazott Gavin Williamsson.

A britek már korábban kiutasítottak a szigetországból 23 orosz diplomatát. „Oroszország takarodjon el és fogja be a száját” – mondta akkor a brit védelmi miniszter.

A brit példát most az Egyesült Államok is követte: Donald Trump amerikai elnök hatvan orosz diplomatát utasít ki, a seattle-i orosz konzulátust pedig bezáratja. Orosz diplomaták kiutasítását jelentette be tizennégy európai uniós ország is, az EU pedig konzultációra hazarendeli oroszországi nagykövetét.

„Az EU-csúcson az Európai Tanács egyetértett az Egyesült Királyság kormányának megítélésével, miszerint nagyon valószínű, hogy az Orosz Föderáció a felelős, és nincs más hihető magyarázat” – közölte Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke.

Az oroszok szerint a vádak hamisak, és lejárató kampány folyik ellenük. Egyúttal konkrét bizonyítékokat követelnek Londontól. Azt pedig már korábban jelezték, hogy ha Washington kiutasítja diplomatáikat, akkor ők is hasonlóan fognak cselekedni.