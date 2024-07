Szintetikus hús előállítását sürgető kezdeményezést vesz nyilvántartásba az Európai Bizottság

Az európai polgári kezdeményezés intézményét a Lisszaboni Szerződés vezette be, és 2012 áprilisában indult útjára. Létrejötte óta az Európai Bizottság 116 kezdeményezést vett nyilvántartásba. A szabályozás szerint az európai polgári kezdeményezés nem eshet az Európai Bizottság azon hatáskörén kívül, hogy uniós jogi aktusra irányuló javaslatot nyújtson be, nem lehet nyilvánvalóan visszaélésszerű, komolytalan vagy zaklató jellegű, és nem lehet ellentétes az Európai Unió értékeivel.

