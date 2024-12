Szintet lépett az orosz fegyverkezés, immár az űrháborúba mutató irányt jelenti az új fegyver

Megosztás itt:

Oroszország hadrendbe állította taktikai-stratégiai rakéta és légvédelmi rendszerének legújabb szuperfegyverét, az első, Sz–500-as Prometejekkel felszerelt ezredet – írja az Inoszmi az amerikai Military Watch Magazine (MWM) nyomán.

Ez a lépés – amelyet a moszkvai forrás szerint Valerij Geraszimov, a hadsereg vezérkari főnöke is megerősített – egyértelműen az űrhadviselés irányába viszi, készíti fel a rakétavédelmet. Így a „pjatyiszotka” („ötszázaska”) már az űrhadviselés egyik amerikai kulcseleme, a világűrben mozgó új amerikai, katonai célokra is felhasználható, shuttle-típusú jármű, az X-37B semlegesítésére is alkalmas, legalábbis a moszkvaiak állítása szerint.

Azonban nem világos, hogy mely részek származnak az amerikai – részben nyílt hírszerzési adatokon (OSINT) alapuló – forrásból, és melyeket „sugallt” az eredendő információs forrás, a moszkvai Védelmi Minisztérium (MO – Minyisztersztvo Oboroni). Noha a cikk bővelkedik értékelő elemekben, az oroszországi forrás, az InoSzmi szabadkozik, hogy a cikkben kifejtett vélemények, álláspontok nem tükrözik a moszkvai szerkesztőség nézeteit. Az infók keverésébe-kavarásába belejátszik a RIA Novosztyi is, amelynek cikke az MWM-re hivatkozva tovább bonyolítja a „ki mit is mondott” helyzetet.

Annyi bizonyosnak látszik, hogy az Sz–500-as Prometej beleillik a rétegezett oroszországi légvédelmi rendszerbe, amely majdnem ugyanolyan logika szerint épül fel, mint az izraeli (rövid-közép-hosszú hatótávolságúak – Vaskupola-Dávid Parittyája-Hec). Az amerikai amerikai rendszerek (Patriot, THAAD, Aegis-Ashore) azonban máshogy strukturálódnak. A magyarázat: másmilyen fenyegetésre optimalizálták ezeket a rendszereket.

Földrajzi helyzetéből adódóan az Egyesült Államokat rövidebb vagy akár középtávú légi fenyegetés (rakéta-, harci repülőgép, drón-támadás) nemigen éri. Így az amerikaiak a közép és az annál nagyobb hatótávolságú, interkontinentális ballisztikus rakéták elfogására összpontosítanak.

Washington rakétavédelmi rendszere háromelemű attól függően, hogy a támadó rakétákat pályájuk melyik szakaszán akarja elfogni.

A felszálló ágban (amikor indítják az ellenséges rakétát) a tengeri és szárazföldi telepítésű Aegisek dominálnak.

Az ellenséges ballisztikus rakéták középpályáján (Midcourse Defense Segment) a világűrben telepített, kinetikus energiával romboló EKV-k (Exoatmosphere Kill Vehicles – atmoszférán kívüli megsemmisítő járművek/eszközök) a meghatározók, míg

a cél közeli pályaszakaszban az univerzális Aegisek mellett már a THAAD-ok és a Patriotok játsszák a főszerepet a rakétafenyegetés elhárításában.

A teljes cikk a Világgazdaság honlapján olvasható.

Fotó: AFP