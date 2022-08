Szinte teljesen kiszáradt a Loire folyó

Megosztás itt:

Franciaországot továbbra is rekordszárazság sújtja, számos hatalmas folyója – köztük a Loire és a Dordogne – egyes területeken már csak éppenhogy csordogál, míg más régiókban tavak és víztározók tűntek el – számolt be a The Local.

A portálon azt írják: mostanra szinte egész Franciaországban különböző mértékű vízkorlátozások vannak érvényben, és sok településen a csapvízet is teljesen elzárták a készletek kimerülése miatt.

A klímaválsággal összefüggő aszály – amelyet a szokatlanul meleg nyár fokozott – számos földalatti vízkészletet is kiszárított.

Fotó: Gettyimages