Szinte már parancsba adták: az EU-nak szaporázni kell a fegyverkezést

„Az EU védelmi ipari bázisa strukturális problémákkal küzd a kapacitás, a know-how és a technológiai előny tekintetében. Így az EU nem tartja a lépést globális versenytársaival” – fogalmazott a volt miniszterelnök, aki rávilágított arra, hogy az EU nagyjából harmadannyit költ ma védelemre, mint az USA. A javaslatok közé a fentiek mellett az európai fegyverek beszerzésének előnyben részesítését vette be a kontinensen kívüli gyártók termékeivel szemben, és közös védelemipari hivatalt is létrehozna, amely központosított módon szerezne be katonai felszerelést az eu-tagországok számára.

