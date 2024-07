Szinte egész éjszaka légiriadó volt Kijevben

Elmondta, hogy helyi idő szerint kedden 23.00 órától (közép-európai idő: 22.00) Kijev, valamint Ukrajna központi és keleti területein légiriadót rendeltek el. Popko szerint a légvédelem az éjszaka folyamán több alkalommal is akcióba lépett, és elhárította a Kijev felé tartó drónokat. Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere szerint a támadások több irányból is érkeztek.

