2025. 10. 08. Szerda
Szili Katalin Washingtonban beszélt a magyar nemzetpolitika diadaláról

2025. október 08., szerda 09:15 | MTI
Az elmúlt másfél évtized sikertörténete a magyar nemzetpolitika – jelentette ki Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó Washingtonban a helyi magyar diaszpóraközösség tagjainak tartott előadásában kedden.

Szili Katalin a magyar nagykövetségen tartott beszédében rámutatott, hogy az intézkedések révén a világszerte élő magyarság egységes nemzetté kovácsolódott, amit megőrzendő értéknek nevezett. A nemzetpolitika központi elemei között említette a magyar állampolgárság megadását, a támogatáspolitikát, valamint a nemzeti összetartozás napját, ami a szimbolikus térben járult hozzá a nemzeti egység megteremtéséhez.

Szili Katalin "Nemzet, sors, globalitás" című előadásában tájékoztatást adott a magyar kormány nemzetpolitikájának főbb elemeiről, beszámolt arról, hogy a diaszpóra szervezetei idén 500 millió forintos forrásra pályázhattak, minden pályázó támogatásban részesült, 500 ezer és 5 millió forint közötti összegben.

Elmondta azt is, hogy a Kőrösi Csoma Sándor Programban az idei kiírás nyomán az Egyesült Államokban 21 ösztöndíjas, míg Kanadában 19 kezdhette meg a munkát a magyar közösségek szervezeteinél. Kiemelte a hétvégi magyar iskolák működését, ami hozzájárul a diaszpórában élő magyar gyerekek magyar identitásának megőrzéséhez, valamint beszélt a külföldön élő magyar fiataloknak szervezett nyári táborokról.

Rámutatott arra is, hogy a Felsőoktatási ösztöndíj-programban a 2025-26-os tanulmányi évben 164 fiatal vehet részt, a legtöbben az Egyesült Államokból és Kanadából, körükben a legnépszerűbb szakok az orvosi és nemzetközi kapcsolatok.

Szili Katalin gyakorlati információkat osztott meg a 2026-os magyarországi választásokra való felkészülésről, és rámutatott a választási regisztráció fontosságára annak érdekében, hogy az állandó magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok élhessenek a levélszavazat lehetőségével.

A politikus áttekintést adott a Magyarország határain kívül élő Kárpát-medencei magyar közösségek létszámának alakulásáról. Kiemelte az Ukrajnában, Kárpátalján élő magyar közösséget érő jogszűkítéseket, és jogok elvonását, aminek eszközével a háborúra való hivatkozással a kijevi kormány él, és hangsúlyozta, hogy a szülőföldjén élő magyar közösséget az ukrán állam nem ismeri el őshonos nemzetiségként.

Szili Katalin sajnálatosnak nevezte, hogy az Európai Unió a tagországok belügyének tekinti, és így "eltolja magától" a nemzeti kisebbségek ügyét, miközben bevándorló közösségeknek járó jogokról rendelkezik.

A miniszterelnöki főtanácsadó egynapos látogatást tett a kaliforniai magyarok Los Angelesben élő szervezeteinél, míg Washingtonban kedden részt vett amerikai közéleti személyiségek és politikusok részvételével szervezett imareggelin is.

A washingtoni magyar nagykövetségen kedden tartott eseményen Takács Szabolcs nagykövet köszöntőjében arra mutatott rá, hogy a diaszpóra közösség életének keretet adó magyar-amerikai kapcsolatokat az amerikai adminisztráció részéről "civilizációs szövetségnek" tartják. Kiemelte a magyar állampolgároknak egységesen megkülönböztetés nélkül járó vízummentesség helyreállítását, amit nemzetpolitikai jelentőségűnek nevezett.

MTI

