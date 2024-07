Szili Katalin: Az őshonos kisebbségeket az európai uniós tagállamoknak nemzetalkotó tényezőként kellene elfogadni

Aláhúzta: egy bölcs nemzetállam saját érdekében el tud jutni oda, hogy a saját kisebbségi közösségének kollektív jogokat biztosítson. Mivel a mai politikai kontextus már nem feltétlenül kedvez a kisebbségeknek, a civil társadalmi szervezeteknek kezükbe kell venniük a sorsukat - mondta. Erdélyi jó példaként említette erre az erdélyi örökséget népszerűsítő Via Transilvanica turistaútvonalat, amit szerinte egy székelyföldi útvonallal is ki lehetne egészíteni.

A Magyar Nyelvtörténeti Kutatóközpont igazgatója, Pomozi Péter által moderált panelbeszélgetés résztvevői arra keresték a választ, miért fontos ma az Andreanumról beszélni, mit jelent a nemzetpolitika, az erdélyi magyar-szász, az erdélyi magyar-román kapcsolatok szempontjából. Az Andreanum 800 - Az európai önrendelkezés kezdetei a Magyar Királyságban című kiadványt is bemutatták, amelyben szerzőként a panelbeszélgetés részvevői is közreműködtek. A magyar-német nyelvű kötetnek angol, francia és román nyelvű kiadása is lesz.

