Szijjártó: Zajlik az élet Európán kívül is

Megosztás itt:

Szijjártó Péter bejegyzése szerint a nap folyamán telefonon egyeztetett Gebran Bassillal, a libanoni Szabad Hazafias Mozgalom elnökével és Hassoumi Massoudou nigeri külügyminiszterrel. Gebran Basilnak gratulált ahhoz, hogy sikeresen lezajlott a választás Libanonban, és ahhoz is, hogy továbbra is az ő pártja alkotja a legnagyobb keresztény blokkot a bejrúti parlamentben. "Libanon stabilitása és biztonsága kiemelt fontosságú a közel-keleti béke szempontjából" - emelte ki Szijjártó Péter, hozzátéve: az ott élő keresztény közösség továbbra is számíthat Magyarország támogatására, akár a templomok, akár az iskolák felújításához.

Nigeri kollégájával, Hassoumi Massoudou miniszterrel a Száhel-övezet biztonságának fontosságáról tárgyaltak. "Ha ott nem mennek jól a dolgok, akkor tömegesen indulnak meg a bevándorlók Európa irányába" - hangsúlyozta Szijjártó Péter. "Magyarország elkötelezett aziránt, hogy segítsünk a biztonság megteremtésében és fenntartásában a térséget, a saját biztonságunk és nyugalmunk érdekében is" - szögezte le.

Szijjártó Péter kitért arra is, hogy a Maliba tervezett európai szerepvállalás ellehetetlenült, pedig abban a Magyar Honvédség is részt vett volna 80 katonával. Ettől függetlenül Magyarország elkötelezettsége megmaradt, ezért nigeri kollégájával a térség biztonságához való hozzájárulás további lehetőségéről egyeztettek. Azt írta: a nigeri miniszter örült a felvetésnek, így a kormány döntését követően egyeztetik a részleteket.

MTI