Szijjártó: Újabb 65 magyar állampolgárt sikerült kimenekíteni Izraelből

Megosztás itt:

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy folyamatos a kapcsolattartás az izraeli magyar nagykövetséggel a körülményekhez képest, a biztonsági helyzet viszont továbbra is rendkívüli aggodalomra ad okot, ezért a legfőbb feladat a konzuli védelemre regisztrált több mint kétszáz magyar állampolgár hazajuttatása.

Az előző nap bejelentett evakuációs művelettel kapcsolatban tudatta, hogy munkatársai rámenőssége nyomán sikerült kétszáz jegyet szerezni egy Izraelből Ciprusra közlekedő hajóra, ezeket fel is ajánlották a közel-keleti országban rekedt magyaroknak, akik közül 65-en éltek a lehetőséggel. "A 65 magyar állampolgár körül közül 18-an gyerekek, ők fel is szálltak erre a hajóra. Jó hír, hogy a hajó immáron elhagyta az izraeli felségvizeket és Ciprus felé halad" - mondta.

"A kikötést követően az ottani nagykövetségünk munkatársai várják a magyar állampolgárokat, akiket busszal a repülőtérre fognak szállítani, s onnan pedig különgéppel hazaszállítjuk őket Magyarországra" - tette hozzá. Majd elmondta, hogy az érintettek várhatóan péntek délután fognak megérkezni.

Szijjártó Péter közölte, hogy az Izraelben maradtak közül "meghatározott számú" magyar állampolgár hamarosan üzenetet fog kapni egy újabb evakuációs műveletről. "Itt is szeretném ismételten elmondani, hogy ha ezzel a következő evakuációs művelettel kapcsolatban bármi is idő előtt nyilvánosságra kerül, akkor az veszélyezteti biztonságos végrehajtást, az abban részt vevő emberek életét, és ezért az evakuációs művelet lefújásához vezethet" - figyelmeztetett. "Ezért tisztelettel arra kérem most azon magyar állampolgárokat, akik Izraelben vannak, és a következő egy-két órában üzenetet fognak kapni az újabb evakuációs műveletről, hogy arról semmit ne hozzanak nyilvánosságra, ne kommunikáljanak, ne adjanak ki információt olyan személyeknek, akik nem vesznek részt az evakuációban" - mondta.

"Tisztelettel kérem, hogy legyenek türelemmel, s amint biztonságos helyen lesznek, természetesen az evakuációs műveletről be fogunk számolni. A cél tehát továbbra is az, hogy minden bajba jutott magyar állampolgárt hazahozzunk" - tette hozzá.