Szijjártó szerint Magyarország és Kína a kétoldalú együttműködés rekordidőszakát éli + videó

Merényletet tervezett a Hamász palesztin terrorszervezet Itamár Bengvír izraeli nemzetbiztonsági miniszter ellen, de sikerült megakadályozni - közölte szerdán a Sin Bét izraeli belbiztonsági szolgálat.
Orosz segítséggel lehet világelső atomnagyhatalom a nukleáris erőművek számát és a termelési kapacitást nézve Kína, a Roszatom a tervek szerint nyolc atomerőmű építésében vállal szerepet. Kínát ugyan nem kell félteni, de jól jön a szövetséges az atomenergia szempontjából, bár a negyedik generációs erőművek építésében 10-15 évvel Amerika előtt jár, a kapacitást tekintve most nagyjából a felét tudja, mint az USA.
A képviselő szerint most Olaszországban ugyanaz a jelenség figyelhető meg ami 40 éve kezdődött Franciaországban, Németországban vagy Angliában, ahol mostanra már szinte lehetetlen visszaállítani az eredeti állapotokat.
Aggasztó a biztonsági helyzet a belga fővárosban. Brüsszelben ugyanis egyre több a lövöldözés. Legutóbb egy 19 éves férfi sérült meg súlyosan, állapota kritikus. A belga fővárosban az idei évben már közel hatvan lövöldözést regisztráltak, ebből húsz nyáron történt.