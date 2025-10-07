Keresés

Külföld

Szijjártó Péter: Ukrajna erősen érdekelt a jövő évi magyar választások eredményének befolyásolásában

2025. október 07., kedd 07:20 | MTI
Ukrajna választás Szijjártó Péter Tisza Párt

Ukrajna erősen érdekelt a jövő évi magyar választások eredményének befolyásolásában, s világos, hogy a Tisza Párton keresztül próbálja meg érvényesíteni az érdekeit - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Gebelében.

  • Szijjártó Péter: Ukrajna erősen érdekelt a jövő évi magyar választások eredményének befolyásolásában

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arra a sajtóhírre reagált, miszerint ukránok is dolgozhattak a Tisza Párt applikációjának megalkotásán.

"Hogyha valakinek eddig bármi kételye volt afelől, hogy az ukránok beavatkoznak-e a jövő évi magyar parlamenti választásba, akkor azok megbizonyosodhattak arról, hogy az ukránok erősen érdekeltek a magyar parlamenti választás eredményének befolyásolásában"

- mondta.

"Ez nem meglepő, hiszen tudhatják az ukránok is és mindenki, hogy ha nemzeti kormány marad hivatalban, akkor a magyar kormányzati döntések kizárólag a magyar nemzeti érdeket fogják követni. És akkor nem lesz Ukrajna az Európai Unió tagja.

Nem fogjuk engedni, hogy Brüsszel rászabadítsa az ukrán maffiát, a silány ukrán mezőgazdasági termékeket és magát a háborút az Európai Unióra"

- tette hozzá.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy ezzel szemben "ha brüsszeli bábkormány jön létre Magyarországon, akkor nyilvánvalóan elhárul majd minden akadály Ukrajna európai uniós csatlakozása elől, a magyar emberek pénzét is elküldik Ukrajnába, a silány minőségű mezőgazdasági termékek beáramlanak Magyarországra, tönkreteszik a magyar gazdákat és az ukrán maffia átjáróháza leszünk".

"Világos, hogy mi Ukrajna érdeke a magyar parlamenti választáson, és világos, hogy kiken-miken keresztül akarnak ezen érdekük mentén eljárni"

- összegzett.

