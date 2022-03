Megosztás itt:

A külgazdasági és külügyminiszter arról számolt be, Thaiföld és Kambodzsa után most Vietnámba indul magyar segítség, ezúttal Száz- 56 ezer adag AstraZeneca oltóanyag formájában. Szijjártó Péter hozzátette, összességében 18 országban már csaknem 5 millió adag oltóanyaggal segítettük a védekezést, mindezt azért, hogy globálisan is csökkenjen az újabb variánsok kialakulásának veszélye.

Hír TV