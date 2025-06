Szijjártó Péter több kiemelt fontosságú euroatlanti ülésre indult el

Megosztás itt:

A jelenlegi nemzetközi környezetben is meg fogja őrizni a kormány Magyarország békéjét és biztonságát, ahogyan tette ezt az eddigiekben is, a migrációs krízis, a koronavírus-járvány és az ukrajnai háború során – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten.

A tárcavezető mielőtt Brüsszelbe indult volna elmondta, hogy fontos és nehéz hét lesz ez a mostani, miután egyre súlyosbodó, egyre durvább háborúk zajlanak Magyarország körül, s szinte már napi rendszerességgel hivatkoznak nukleáris képességekre, atombombákra, nagyon erős az eszkalációs kockázat.

Szijjártó Péter szerint nem túlzás kijelenteni, hogy a veszélyek korában élünk, és elmondta azt is, hogy a magyarokat is folyamatosan próbálják belenyomni a háborúba. Azonban megígérte, hogy meg fogják őrizni Magyarország békéjét és biztonságát, valamint garantálják, hogy Magyarországot semmilyen háborúba nem fogják belenyomni.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy a kormány a jelenlegi rendkívül bizonytalan nemzetközi környezetben is meg fogja védeni hazánk békéjét és biztonságát, pontosan úgy, ahogy tette ezt migrációs válság, illetve a koronavírus-járvány járvány során is, és pontosan úgy, ahogy eddig is sikerült kívül tartani az országot az ukrajnai háborúból.

A külügyminiszter szerint ezt teszik majd a héten mind Brüsszelben a külügyminiszterek tanácsülésén, Hágában a NATO csúcstalálkozóján és ismételten Brüsszelben az Európai Tanács ülésén is.

A veszélyek fokozódása miatt a hétvégén a kormány Védelmi Tanácsa is összeül, ami után Orbán Viktor miniszterelnök elmondta, hogy az izraeli–iráni háború bár messze van, mégis három veszélyt is magában hordoz, ezek a fokozódó migrációs nyomás, az energiaárak emelkedése és a terrorfenyegetettség növekedése.

