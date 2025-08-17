Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 17. Vasárnap Jácint napja
Jelenleg a TV-ben:

Front

Következik:

Televíziós vásárlási műsorablak 10:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Szijjártó Péter telefonon beszélt Szergej Lavrovval

2025. augusztus 17., vasárnap 09:45 | MTI
Szergej Lavrov Szijjártó Péter amerikai-orosz viszony

Az amerikai külügyminiszter-helyettes után, tegnap este Szergej Lavrov orosz kollégámmal is - aki személyesen volt jelen az alaszkai csúcstalálkozón - váltottam pár szót telefonon - írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán vasárnap.

  • Szijjártó Péter telefonon beszélt Szergej Lavrovval

Szijjártó Péter hozzátette, "Megerősítettem, hogy Magyarország továbbra is a béke oldalán áll, érdekünk a konfliktus tartós rendezése, valamint a béke és a biztonság visszaköltözése Közép-Európába".

"Elmondtam azt is, hogy mi nagyra értékeljük a csúcstalálkozó létrejöttét, hiszen történelmi tapasztalataink világosak: ha az amerikaiak és az oroszok között civilizált együttműködés van, akkor a világ egy biztonságosabb hely" - tette hozzá.

"Azt pedig reméljük, hogy az Alaszkában elindult békefolyamat megfúrására irányuló minden nyílt és leplezett kísérlet sikertelen marad" - írta Szijjártó Péter.

További híreink

Amit a tévégyártók sosem mondanának el, pedig nem árt tudni – szerelő árulta el az igazságot

Nagyot nyert a Világjátékokon Törőcsik Zsófia

Egy nagy házban égető szükség van a Parkside újdonságára, a Lidlben most jó áron kapható

Kényszersorozás Ukrajnában: a férfi ereje meglepte a tobrozókat

Michael Jackson fia kitálalt: ezért takarták le a fejüket gyerekkorukban

Keane keményen reagált a Fradi vereségére, Hornyák még bele is rúgott az FTC-be

Kiderült, mit írt utoljára Schmuck Andor titkos szerelme

A Veszprém megnyerte a felkészülési tornát Dobojban

Egy dnyipropetrovszki és egy donyecki település bevételéről tett bejelentést az orosz védelmi minisztérium

További híreink

Egy dnyipropetrovszki és egy donyecki település bevételéről tett bejelentést az orosz védelmi minisztérium

Az Egyesült Államok lemondja az augusztusra tervezett kereskedelmi tárgyalásokat Indiával

Folytatódnak az ingyenes koncertek a Tabánban, megnyílik a Mesterségek Ünnepe a Várban

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Az Egyesült Államok lemondja az augusztusra tervezett kereskedelmi tárgyalásokat Indiával
2
Ezt mondta Orbán Viktor a Trump–Putyin-csúcstalálkozóról
3
Egy dnyipropetrovszki és egy donyecki település bevételéről tett bejelentést az orosz védelmi minisztérium
4
Az ökölvívás legendái újra ringbe szálltak + videó
5
Brit kormányfő: Trump minden eddiginél közelebb hozta az ukrajnai háború végét
6
Új veszély terjed: lajhár-vírust észleltek
7
Arra kérték a TISZA Párt híveit, hogy ne nyilatkozzanak a HírTV-nek + videó
8
Egy Ukrajna-szakértő szerint a magyar miniszterelnök orosz oligarchák befolyása alatt áll + videó
9
Folytatódnak az ingyenes koncertek a Tabánban, megnyílik a Mesterségek Ünnepe a Várban
10
Európai vezetők: csak Ukrajna dönthet a saját területéről

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!