Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 18. Hétfő Ilona napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Radar 17:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Szijjártó Péter szerint az ukrán külügyminiszter figyelmét valahogy elkerülték a tények

2025. augusztus 18., hétfő 16:10 | Világgazdaság
Barátság kőolajvezeték Szijjártó Péter Andrij Szibiha MOL Zrt.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn visszaszólt ukrán kollégájának a Facebookon, miután Andrij Szibiha a Barátság kőolajvezeték ukrán támadását követően arra szólította fel a magyar felet, hogy ne Kijevbe, hanem Moszkvába küldje a panaszait. A Világgazdaságnak közben megszólalt a MOL is a Barátság kőolajvezeték helyreállításáról és a nyersolajszállításról.

  • Szijjártó Péter szerint az ukrán külügyminiszter figyelmét valahogy elkerülték a tények

teljes cikk a Világgazdaság honlapján érhető el.

Mint arról a Világgazdaság beszámolt, hétfőre virradóra ukrán dróntámadás érte az oroszországi Nyikolszkoje mellett található szivattyúállomást, és ezért reggelre leállt a szállítás a hazánk ellátásában kulcsfontosságú Barátság kőolajvezetéken. A szakemberek azóta folyamatosan dolgoznak a tranzit helyreállításán.

Szijjártó Péter azt közölte, hogy ukrán hivatali partnere „nekiugrott" a legfrissebb X-posztjában. „Azt írta, reklamáljak az oroszoknál. A kolléga figyelmét valahogy elkerülték a tények" – húzta alá a külügyér. 

Első tény: „Oroszország évtizedek óta szállítja a kőolajat Magyarországra a Barátság vezetéken. Ez Magyarország érdeke."

Második tény: „Ukrajna ezt a vezetéket támadja, s az ukrán támadások miatt rendszeresen leáll a kőolaj szállítása. Ez ellentétes Magyarország érdekével."

A tárcavezető kifejtette, hogy ő Magyarország külügyminisztere, ezáltal számára Magyarország érdeke az első, valamint ismételten emlékeztetett arra, hogy Ukrajna áramellátásának egy jelentős része Magyarországról érkezik. 

Andrij Szibiha azt üzente korábban az X-en a dróntámadás hírére reagálva, hogy nem Ukrajna, hanem Oroszország az, aki elkezdte és nem hajlandó lezárni ezt a háborút.

Szijjártó Péter az orosz energiaügyi miniszterhelyettessel folytatott hétfő délelőtti egyeztetését követően felháborítónak és elfogadhatatlannak nevezte az újabb ukrán támadást a Magyarországra vezető kőolajvezeték ellen. Illetve közölte, hogy a szakemberek igyekeznek a lehető leggyorsabban helyreállítani az üzemeltetéshez nélkülözhetetlen transzformátorállomást, de egyelőre nem tudják megmondani, mikor tud újraindulni a szállítás. A MOL lapunkkal azt közölte, hogy a műszaki helyreállítás folyamatban van, amely után a nyersolajszállítások újraindulnak. A régió ellátásbiztonsága továbbra is garantált.

 

Fotó: MTI

További híreink

A nagy Mézga-kvíz: Ön mennyire ismeri az egyik leghíresebb magyar rajzfilmsorozatot?

Óriási bejelentés: milliós támogatásokkal indul a kormány új lakásfelújítási programja

Ezeket a vidéki ingyenes augusztus 20-ai programokat kár kihagyni

Visszatérhet Varga Judit? + videó

Katalin és Vilmos új kezdetet jelentő költözése miatt két családot kilakoltattak a leendő otthonuk környékéről

Kunhalmi Ágnesről arcpirító titok derült ki, felrobbantotta az internetet

Bayer Zsolt: Takarítsátok el az összeset, míg nem késő!

Már az első menetben brutálisan kivégezték a nehézsúlyú bokszbajnokot – videó

Az orosz elnök útban Amerika felé váratlan dolgot tett

További híreink

Az orosz elnök útban Amerika felé váratlan dolgot tett

Trump felszólította Zelenszkijt, hogy tárgyalások útján oldja meg a 3 és fél éve tartó konfliktust

Szijjártó Péter: felháborító az újabb ukrán támadás a Magyarországra vezető kőolajvezeték ellen

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Külföldiek taroltak le mindent az M6-os pihenőjénél
2
Trump felszólította Zelenszkijt, hogy tárgyalások útján oldja meg a 3 és fél éve tartó konfliktust
3
Fájdalmas veszteség érte a filmvilágot
4
Zelenszkij már Washingtonban – Brüsszel attól tart, hogy túl közel kerül a békéhez
5
Macron odaszúrt Putyinnak: „nem békét akar, hanem kapitulációt
6
Robbantást hiúsított meg a Krími hídon az FSZB
7
Magyar Péter nem tudta helyesen leírni az orosz nagykövet nevét + videó
8
Rossz hír az elektromosautó-tulajdonosoknak + videó
9
Tovább nőtt a rjazanyi lőporüzem-robbanás áldozatainak száma
10
Sajtóklub – Két nagyhatalom leült + videó

Legfrissebb híreink

Véget ért a Gyulai Várszínház 62. évada

Véget ért a Gyulai Várszínház 62. évada

 Lezárult a Gyulai Várszínház 62. évada: június 27-e és augusztus 17-e között 34 programmal várták a közönséget, 4 új, saját bemutatót és egy felolvasószínházi bemutatót, két színházi-, egy zenei- és egy irodalmi humorfesztivált, valamint egy filmbemutatót tartottak - közölte a teátrum igazgatója hétfőn sajtótájékoztatón.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Agyoncsapott a villám egy motorost Olaszországban

Agyoncsapott a villám egy motorost Olaszországban

 Halálos baleset történt hétfőn a dél-olaszországi Salentóban; villámcsapás következtében életét vesztette egy 42 éves római férfi, aki egy zivatar közepette motorozott a térség egyik főútján.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!