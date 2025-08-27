Keresés

Külföld

Szijjártó Péter súlyos vádjai: Összeesküvés gyanúja von der Leyen, európai vezetők és Zelenszkij között a Barátság kőolajvezeték támadásában + videó

2025. augusztus 27., szerda 14:30 | Hír TV

Szijjártó Péter külügyminiszter megdöbbentő kijelentése szerint nehezen hihető, hogy ne lenne összehangolt koordináció Ursula von der Leyen, egyes európai vezetők és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között a Barátság kőolajvezeték elleni támadás kapcsán. A vádak komoly diplomáciai vihart kavarhatnak, miközben kérdéseket vetnek fel a regionális energiaellátás biztonságáról és a politikai szándékok átláthatóságáról.

  • Szijjártó Péter súlyos vádjai: Összeesküvés gyanúja von der Leyen, európai vezetők és Zelenszkij között a Barátság kőolajvezeték támadásában + videó

Szijjártó Péter külügyminiszter legutóbbi nyilatkozata éles kritikával illette az Európai Unió vezetését és Ukrajnát, azt állítva, hogy a Barátság kőolajvezeték elleni támadás mögött koordinált politikai szándék húzódhat meg.

A külügyminiszter szerint „nagyon nehéz azt hinni”, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint néhány meg nem nevezett európai vezető és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között ne lenne összehangolt együttműködés az ügyben. A kijelentés nemcsak diplomáciai feszültségeket szülhet, hanem tovább mélyítheti a bizalmatlanságot az EU és Magyarország, valamint Ukrajna között. A Barátság kőolajvezeték, amely Oroszországból szállít nyersolajat Kelet-Európába, kulcsfontosságú szerepet játszik a régió energiaellátásában. Bármilyen támadás vagy szándékos károkozás a vezeték ellen nemcsak gazdasági, hanem geopolitikai következményekkel is járhat, különösen a jelenlegi, feszült nemzetközi helyzetben.

Szijjártó állításai ugyanakkor egyelőre nem támaszkodnak konkrét bizonyítékokra, ami miatt sokan spekulációnak tekinthetik azokat. A magyar kormány már korábban is hangot adott aggodalmának az európai energiapolitika és Ukrajna lépései kapcsán, különösen az Oroszországgal való gazdasági kapcsolatok megszakítását célzó szankciók miatt. Szijjártó nyilatkozata most újabb fejezetet nyithat a vitában, amelyben Magyarország az energiafüggőség és a szuverén döntéshozatal kérdéseit helyezi előtérbe.

Az ügy várhatóan további magyarázatot és diplomáciai egyeztetéseket igényel, miközben az érintett felek részéről elengedhetetlen lenne a vádak tisztázása és a transzparens kommunikáció a bizalom helyreállítása érdekében.

Forrás: Szijjártó Péter

Fotó: Papajcsik Péter / Index

 

