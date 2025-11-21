Szijjártó Péter sajtótájékoztatót tart Brüsszelben + videó

Főispáni döntés jöhet: Sára Botond figyelmeztet, a főpolgármesternek december 8-ig van ideje, különben vége a játéknak + videó

Összeomlott a brüsszeli hazugsággyár: Már Washington is területi engedményekről és békéről tárgyal – Orbán Balázs a fordulatról

Őszinte futballvita a miniszterelnökkel: Rossi sorsa, a grundok és a magyar stílus + videó

Az elődöntőben megalázták a szervezők, mégis ő lett Miss Universe + videó

Az amerikai béketerv csavaros üzleti megoldással simítaná el az orosz-ukrán területi vitát

3,4 milliárdos függetlenség: Brüsszel ennyiért vette meg a Telexet, hogy a magyar kormányt támadja + videó

A projektmenedzser lebukott: Magyar Péter orra már a Holdig ér – Bohár Dániel helyretette a notórius hazudozót + videó

Történelmi szembenézés Keszthelyen: Lázár János szerint az állam vált hűtlenné a saját polgáraihoz, nem fordítva

Fabien Mandon szerint Franciaországnak helyre kell állítania lelki erejét és az országnak készen kell állnia arra, hogy elveszítheti fiait. A francia haderő vezetője arról beszélt, hogy Oroszország 2030 körül megtámadhatja a NATO országait.

Tüttő Kata legutóbb a 2025-ös Budapest Pride-on volt szereplő, mint előadó.

