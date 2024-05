Szijjártó Péter: rendkívül veszélyes a nemzetközi szervezetek munkájának átpolitizálása

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az Egészségügyi Világszervezet (WHO) közgyűlésén aláhúzta, hogy mára szinte feledésbe merült a koronavírus-járvány, amióta új és talán még annál is súlyosabb válsággal találta magát szembe az emberiség az ukrajnai háború kirobbanásával.

