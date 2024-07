Szijjártó Péter: Orbán Viktornak nagyon széleskörű hitelessége van a világban, akit tisztelnek a jövőképéért és a bátorságáért + videó

Orbán Viktor viszont, aki Európában az egyik leghosszabb ideje hivatalban lévő miniszterelnök, akinek nagyon széleskörű hitelessége van a világban, akit tisztelnek a jövőképéért és azért a bátorságáért, hogy nyíltan beszél a jövőképéről, ő volt az egyetlen, aki megkísérelhette világossá tenni, hogy Európában is vannak békepárti hangok – jegyezte meg. Szijjártó Péter ezzel összefüggésben arról a problémáról is beszélt, hogy a fősodorhoz tartozó liberális média masszív többsége Európában olyan véleménybuborékot hozott létre, amely azt sugallja, mintha az euroatlanti álláspont lenne a világ vezető álláspontja, ami egyáltalán nem igaz. Mint mondta, ha az embernek van elég energiája és bátorsága, hogy kinézzen ebből az euroatlanti buborékból, akkor látja, hogy a globális többség tiszteli a magyar álláspontot, szimpatizál vele és egyetért azzal.

