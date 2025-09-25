Szijjártó Péter New Yorkból üzent: a külügyminiszter szerint a béke kulcsa a háborús felek közti közvetítés

Megosztás itt:

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter New Yorkban, az ENSZ közgyűlésének keretében tartott ülésen hangsúlyozta, hogy a háborúk lezárása kizárólag tárgyalások útján lehetséges, mivel „soha egyetlen fegyveres konfliktus nem ért még véget a csatatéren.” Emiatt rendkívül fontos a háborús felek közti közvetítés. A miniszter kifejtette, hogy a béke különös fontossággal bír Magyarország számára, amely egyszerre két irányból is biztonsági kihívásokkal néz szembe: keletről az ukrajnai háborúval, míg délről az illegális migrációval, ami ugyancsak fegyveres konfliktusok következménye. „Ezért mi a világ minden táján kiállunk a béke mellett, és támogatunk is minden olyan kezdeményezést, amelynek célja a békés rendezés elérése” – erősítette meg.

„Ő az egyetlen remény”: támogatás Trump békeerőfeszítéseinek

A külügyminiszter a béketeremtés kapcsán Donald Trump korábbi amerikai elnök békeerőfeszítéseit biztosította támogatásáról. Szijjártó Péter kifejezte reményét, hogy Trump annak ellenére sem fogja feladni törekvéseit, hogy Európában számos politikus próbálja alájaaknázni a kezdeményezéseit. „Hiszünk abban, hogy jelenleg ő az egyetlen remény az ukrajnai béke megteremtésére. Reméljük, hogy nem fogja feladni” – fogalmazott a miniszter. Emellett hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok és Oroszország közötti magas szintű párbeszéd elengedhetetlen a globális biztonsági helyzet javításához, mivel ennek a párbeszédnek a hiánya komoly kihívásokat jelent.

A Közel-Keleti Válság és az Atomfegyverek Veszélye

Szijjártó Péter kijelentette, hogy a közel-keleti válságnak is csak a tárgyalóasztalnál lehet vége, ezért fontosnak nevezte, hogy Katar az elmúlt hetekben történtek dacára is fenntartsa a közvetítői szerepét. A miniszter ezzel kapcsolatban emlékeztetett, hogy a Hamász terrorcsoport továbbra is túszként tart fogva egy magyar állampolgárt, három másikat azonban katari segítséggel sikerült kiszabadítani. Végül aggodalmát fejezte ki a nukleáris biztonság miatt, leszögezve, hogy meg kell erősíteni a Nemzeti Atomenergia-ügynökség szerepét, és aggasztónak nevezte, hogy „a nemzetközi politikai életben egyes felek nyíltan és szégyentelenül utalnak a nukleáris fegyverek használatára”.