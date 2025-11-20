Szijjártó Péter: Nem tudom megítélni, hogy az elnök kristálytiszta-e a kérdésben + videó

Megosztás itt:

Szijjártó Péter: "Szerintem az kevésbé életszerű, hogy miközben a miniszterek egy része nyakig benne van ebben a korrupciós ügyben, az állami energetikai vállalatok vezetői benne vannak nyakig ebben a korrupciós ügyben, addig az elnök az kristálytiszta ebben a kérdésben. Nem tudom megítélni. Azt hogy mennyire reális, azt mindenkinek az egyéni értékítéletére, józan belátóképességére érdemes bízni szerintem."