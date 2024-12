Szijjártó Péter: nem szabad feláldozni a NATO kollektív védelemét semmilyen harmadik ország miatt

Mindemellett pedig arra figyelmeztetett, hogy továbbra is vannak vörös vonalak, annál is inkább, mivel ezeket közösen rajzolták fel: a NATO nem lehet hadviselő fél az ukrajnai háborúban, és el kell kerülni a közvetlen konfliktust Oroszországgal.

Érintette azt az érvelést is, miszerint azért ne legyenek most béketárgyalások, mert Ukrajna nincsen jó helyzetben a harctéren. Ennek kapcsán hangsúlyozta, hogy az ország helyzete folyamatosan romlik, aki ezt nem ismeri el, az illúziókba kergeti az ukránokat is. „Ukrajna katonai győzelméről beszélni nem más, mint az emberek átverése és félrevezetése” – mondta.

Arról is beszámolt, hogy az előző napi tanácskozáson több NATO-tagállam minisztere is a sorozási korhatár csökkentését követelte Ukrajnától. A szavai szerint ez még több kegyetlen sorozást jelentene, és még több ukrán fiatal halálát a fronton.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a NATO külügyminiszteri tanácsülését követő sajtóértekezletén először is kifejtette, hogy Ukrajna meghívása az észak-atlanti szövetségbe a harmadik világháború kitöréséhez is vezethetne, így üdvözölte, hogy erre vonatkozóan továbbra sincs egyetértés a tagállamok között.

Your browser does not support the video tag.