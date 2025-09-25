Keresés

2025. 09. 25. Csütörtök
Külföld

Szijjártó Péter: Nem lehet Horvátországra alapozni Magyarország energiabiztonságát

2025. szeptember 25., csütörtök 16:01 | MTI
New York rezsicsökkentés Horvátország Magyarország Szijjártó Péter profitéhség

"Múlt héten, szeptember 17-én is zajlott egy teszt, ami azt bizonyította be, hogy az Adria kőolajvezeték hosszú távon, szünet nélkül, nagy nyomáson, nagy mennyiségű kőolajat egész egyszerűen nem képes szállítani" - tette hozzá a miniszter.

  • Szijjártó Péter: Nem lehet Horvátországra alapozni Magyarország energiabiztonságát

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az Adria kőolajvezeték kapacitásával kapcsolatos ellentmondó jelentések ügyében arról számolt be, hogy Magyarország sokkal több földgázt és kőolajat tudna behozni Horvátországból, mint amennyit a szomszédos ország energetikai infrastruktúrája ma lehetővé tesz, annak a fejlettségi szintje ugyanis jóval elmarad hazánkétól.

"Az alacsonyabb fejlettségi színvonal oda vezet, hogy nem lehet Horvátországra alapozni Magyarország energiabiztonságát. Ha csak Horvátországon keresztül tudunk kőolajat szállítani Magyarországra, akkor azon a vezetéken nem lehet annyi kőolajat szállítani, amennyi szükséges Magyarország és Szlovákia zavartalan ellátásához" - figyelmeztetett.

"Múlt héten, szeptember 17-én is zajlott egy teszt, ami azt bizonyította be, hogy az Adria kőolajvezeték hosszú távon, szünet nélkül, nagy nyomáson, nagy mennyiségű kőolajat egész egyszerűen nem képes szállítani" - tette hozzá.

Szijjártó Péter ezért hangsúlyozta, hogy erre alapozni a magyar ellátást rendkívül veszélyes, kockázatos és felelőtlen lépés lenne.

"Ráadásul azt is látni kell sajnos, hogy a horvátok nyerészkednek rajtunk. A horvátok nyerészkednek a háborús helyzeten. A horvátok most is háborús felárat szednek tőlünk, hiszen a háború kitörése óta a horvátok a kőolajvezetéken a tranzitszállításnak a díját az európai benchmarkok ötszörösére emelték fel" - húzta alá.

"A horvátok tehát kihasználják a helyzetet, hogy háború van, s kihasználják azt, hogy Magyarországnak szüksége van adott esetben az Adria vezetéken érkező kőolajra, és háborús felárat szednek rajtunk" - folytatta.

"És mi nem vagyunk hajlandók a horvátok profitéhségének kitenni a rezsicsökkentés eredményeit. Mi nem vagyunk hajlandók arra, hogy a horvátoknak fizetett extraprofit miatt a magyar embereknek nőjön az energiaszámlája. Úgyhogy a horvátoknak ezt a profitéhségét nem velünk szemben kellene kiélni. És még egyszer mondom, nem fogjuk engedni, hogy a horvátok profitéhsége elvigye a magyar rezsicsökkentés eredményeit" - szögezte le.

A miniszter végül arra is kitért, hogy Horvátország az elmúlt években az esetek többségében nem volt tisztességes Magyarországgal szemben az energiaszállítások terén.

"Gondoljunk csak bele, a Mol nyert egy választott bírósági pert néhány évvel ezelőtt, amelynek nyomán jelenleg 270 millió dollárral tartozik a Molnak a horvát állam. Ez egy bírósági ítéleten alapuló tartozás, amelyet a horvát állam mind a mai napig nem rendezett" - emlékeztetett.

Forrás: MTI

Fotó: MTI

 A Széchenyi Terv Plusz program keretében újul meg a Soproni Szakképzési Centrum öt oktatási intézménye! A helyi kereskedelmi és vendéglátó szakiskola kollégiuma, tanműhelyként is szolgáló konyhája és étterme is átalakult. Nyul Zoltán helyettes államtitkár hangsúlyozta: a cél, hogy az infrastruktúra megújításával erősödjön az az érzés a tanulókban, hogy „jó ide járni”, és minőségi oktatás alakuljon ki.

