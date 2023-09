Szíjjártó Péter: Nem célunk, hogy a nemzetközi liberális mainstreamnek megfeleljünk

Megosztás itt:

New York

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető látogatásának első napját követően rámutatott, hogy az ENSZ éves közgyűlésére rendre csaknem kétszáz országból érkeznek delegációk, a világ gyakorlatilag randevút ad itt egymásnak, ezért "aranybányának" tekinthető a rendezvény a külpolitikával foglalkozók számára.

Nagyra becsülik a világon a magyar politikai pozíciót

"Én is kihasználom ezt az alkalmat arra, hogy alapvetően Európán kívüli országok külügyminisztereivel az ügyes-bajos dolgainkról értekezzünk, hiszen az európai kollégákkal találkozunk gyakorlatilag hetente vagy havonta" - mondta.

Ugyanakkor kiemelte, hogy a nap folyamán is volt informális európai uniós külügyi tanácsülés, amelyen elsősorban a Száhel-övezet helyzete volt napirenden, mivel az ott végrehajtott államcsínyek, önkényes hatalomátvételek okozta válságok könnyen továbbterjedhetnek.

"Az instabilitás a migrációs hullámok megerősödéséhez vezet, az instabilitás újabb százezrek és milliók számára jelenthet okot arra, hogy meginduljanak Európa irányába. És mivel keleti irányból már Európa egy nagyon komoly biztonsági fenyegetéssel néz szembe a háború miatt, hogy ha délről is jön egy ilyen biztonsági fenyegetés az illegális migráció képében, akkor annak már nagyon súlyos hatásai lehetnek"

- figyelmeztetett.

Szijjártó Péter arról számolt be, hogy több ázsiai, latin-amerikai és afrikai kollégájával is találkozott. "És a helyzet az az, hogy Európán kívül nagyon becsülik azt a magyar pozíciót, amely őszinteségen alapul, a nemzeti érdek érvényesítéséből indul ki, amely nem tekinti céljának azt, hogy a nemzetközi liberális mainstreamnek megfeleljen, s nem tekinti céljának azt, hogy buksisimogatást vagy dicséretet zsebeljen be" - fogalmazott.

"Ezt az őszinte, nemzeti érdek érvényesítésére alapuló, jelen esetben a békét célzó magyar pozíciót az egész világon nagyra becsülik"

- hangsúlyozta.

"Az egész világ várja a háború végét, hiszen a háború hatásai sajnos globalizálódtak. A háború egyelőre még regionális, reméljük, ez így is marad, de a háború hatásai már globálissá váltak" - folytatta.

Majd kitért arra is, hogy a nemzetközi közösség megértéssel fogadja hazánk álláspontját, különösképp mivel magyarok is halnak meg a harcokban, így evidens, hogy a kormány számára az egyetlen morálisan tartható pozíció az emberéletek mentése érdekében a minél előbbi béke megteremtése.

Megállapodások Európán kívüli országokkal

A miniszter üdvözölte, hogy Sierra Leonéval és Bangladessel megállapodás született, amely keretében évi ötven diák érkezhet majd ösztöndíjjal Magyarország egyetemeire a két országból. Utóbbi állammal a gazdasági kapcsolatok fejlesztését is célként tűzték ki, és lényeges dimenziója lehet a kapcsolatoknak a nukleáris együttműködés is, minthogy a felek ugyanolyan típusú atomreaktorokat építenek.

Az üzbég hivatali partnerével folytatott egyeztetéséről szólva közölte, hogy a két ország folytatni fogja a közös munkát a Türk Államok Szervezetében, amely a magyar vízügyi technológiákat elismerve épp Budapesten hozta létre a közép-ázsiai ország számára különösen fontos Aszálymegelőzési Intézetét.

Aláhúzta: Malajziában is elindulhat az export növekedése, hiszen a nemrég megkötött mezőgazdasági megállapodás alapján megkezdődhet a magyar élelmiszeripari termékek kivitele.

Végül tudatta, hogy az ecuadori külügyminiszterrel is találkozott, akivel "külön jóleső érzés volt a közös keresztény hagyományokról, értékekről beszélni", főképp úgy, hogy legutóbb Budapest rendezhette a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust, amelyet jövőre Quito fog vendégül látni.

"Az ENSZ közgyűlésén fontos megállapodásokat kötöttünk, fontos tárgyalások vannak a hátunk mögött, és ez még csak az első nap" - összegzett Szijjártó Péter.

Borítókép: MTI/KKM