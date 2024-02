Szijjártó Péter: Nagy magyar siker született

"Több okból is azt gondolom, hogy ez így lenne korrekt. És a több okból az egyik például az, hogy elment Törökországba is" - jelentette ki.

A miniszter érintette az Európai Békekeretből a magyar fenntartások miatt visszatartott 500 millió euró kérdését is. "Ugye itt mindig arra hivatkoztak, hogy ez az ukránoknak nagyon fontos. Most ott voltam több mint fél napot Ungváron, és egy hang nem hangzott el az ukránok részéről ebben a tekintetben" - közölte.

Szijjártó Péter az Európai Békekeret ukrajnai fegyverszállításra fordítható összegének megemelésével kapcsolatban aláhúzta, hogy ezt Magyarország továbbra sem támogatja, s nem is lesz részese egy ilyen döntésnek, ugyanakkor nem is kíván megakadályozni másokat abban, hogy másként határozzanak.

