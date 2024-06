Szijjártó Péter: Magyarország továbbfejleszti az együttműködését az Egyesült Arab Emírségekkel

Érintette a háborús konfliktusok okozta rendkívüli gazdasági nehézségeket is, és leszögezte, hogy a béke megteremtése, a fegyveres konfliktusok lezárása igen komoly gazdasági érdek is.

"Mindkét ország közvetlen környezetében biztonsági válságok zajlanak, s mi mindketten olyan államok vagyunk, amelyek békét akarunk, de nemcsak békét akarunk, hanem beszélünk is a béke fontosságáról, és fel is lépünk ennek érdekében" - hangsúlyozta.

A miniszter kitért arra is, hogy az emberiség most a veszélyek korát éli, a világ számos súlyos biztonsági kihívással szembesül, ez pedig az ismételt blokkosodás irányába tolja a nemzetközi politikát. Kiemelte, hogy ez a trend élesen ellentétes hazánk érdekeivel, így a kormány ehelyett a konnektivitás erősítését szeretné látni.

