Szijjártó Péter: Magyarország mindent megtesz az EU-elnökség alatt a bővítés felgyorsítása érdekében

Üdvözölte, hogy az OTP Moldovában is a piacvezetők közé tartozik, a magyar pénzintézet már csaknem ezer embert foglalkoztat és ötvennégy fiókot működtet az országban, az év végéig pedig harmincmillió eurót fektet be a szolgáltatásai fejlesztésébe.

Majd arra is kitért, hogy Magyarország ezért a soros elnökségi időszaka alatt minden megtesz annak az érdekében, hogy minél gyorsabb legyen a bővítés, és minden támogatást megad ahhoz, hogy Moldova is minél hamarabb csatlakozhasson a közösséghez.

A tárcavezető a moldovai kollégájával, Mihai Popsoi-jal tartott közös sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy napjainkban nem csupán a háború jelentette biztonsági kihívásokkal kell szembenézni, hanem a rendkívüli gazdasági megpróbáltatásokkal is, és világosan látszik az, hogy az alakuló új világrend nem az Európai Unió erősödését fogja magával hozni.

