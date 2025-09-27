Szijjártó Péter: Magyarország Kormánya megvédi a szuverenitást – Üzenet Ukrajnának és Horvátországnak is

Megosztás itt:

Szuverenitás és kimaradás a háborúból

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook-oldalán ismételten megerősítette, hogy Magyarország szuverén ország, a kormány pedig ennek megfelelően szuverén politikát folytat. Kijelentette, hogy a kormány kizárólag a nemzet érdekeit tartja szem előtt: megvédi a magyarok biztonságát és kimarad a szomszédban zajló háborúból.

A tárcavezető ezzel Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter X-en közzétett üzenetére reagált, aki nyilvánvalóan nyomást gyakorolt Magyarországra a háborús álláspontja miatt. Szijjártó Péter megérti az ukrán miniszter csalódottságát, de leszögezte: „eddig sem tudtak minket beleprovokálni a háborújukba, s akármekkora bárdolatlanságokat is ír le, ez a jövőben sem fog sikerülni.”

Horvát zsarolás az olajszállításban: monopolhelyzet méljából

Egy másik bejegyzésében a külügyminiszter a horvát kormányt vádolta azzal, hogy „nyerészkedni akarnak az ukrajnai háborún”.

Szijjártó Péter szerint a Horvátországon keresztüli olajszállítások tranzitdíját jelentősen megemelték a háború kezdete óta. Sőt, állítása szerint a horvátok most azért akarják ellehetetleníteni Magyarország számára az orosz olaj vásárlását, hogy monopolhelyzetbe kerüljenek.

„Az Adria-vezeték egyedül nem tudja ellátni Magyarországot és Szlovákiát: az elvégzett vizsgálatok alapján ez a vezeték egészen egyszerűen nem képes folyamatosan, megbízhatóan annyi olajat szállítani, amennyi nekünk kell.”

A miniszter ezzel arra utalt, hogy Horvátország, kihasználva a monopolhelyzetet, még több pénzt akar keresni a magyar energiaszükségleten. A bejegyzések együttes üzenete, hogy a magyar kormány a nemzeti szuverenitást és az energiaellátás biztonságát két irányból érkező nyomással szemben is megvédi.

Forrás: Szijjártó Péter