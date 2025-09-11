Szijjártó Péter: "A magyar nemzeti közösségtől elvett összes jogot adják vissza, állítsák helyre a 2015-ös jogfosztás előtti állapotot, biztosítsák a magyaroknak az anyanyelven való tanuláshoz való hozzáférés jogát pontosan úgy ahogy az volt 2015 előtt. Arra is felhívtam a figyelmét, hogyha a barátság kőolajvezetéket támadják, akkor nem Oroszországnak, hanem nekünk okoznak kárt, nem Oroszország energiaellátását sodorják veszélybe, hanem Magyarország energiaellátását."
Külföld
Szijjártó Péter: Magyarország kész javítani az ukrán-magyar kapcsolatokon + videó
2025. szeptember 11., csütörtök 17:00 | HírTV